Италия побила собственный рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки

Число заболевших коронавирусом стремительно растет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Италии за сутки от коронавируса скончались почти 1000 человек. Этот показатель стал новым антирекордом страны по количеству летальных исходов с начала пандемии.

По данным Департамента гражданской защиты Италии, за сутки в стране зафиксировали 969 летальных исходов из-за коронавирусного заболевания, пишет ТАСС. Ранее стало известно о 662 погибших от коронавируса за предыдущие сутки, 26 марта, однако позднее власти Пьемонта сообщили, что в сводке за день не указали 50 случаев в регионе. Жертвами коронавирусной инфекции в Италии за 25 марта стали 638 человек. Предыдущий отрицательный рекорд был установлен 21 марта, когда власти Италии сообщили о 793 смертях.

Сейчас Италия занимает второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом: общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 86,4 тысячи. Накануне этот показатель составлял 80,5 тысячи человек. Также вирусом в Италии заразились 6414 врачей, что составляет 9% от общего числа заболевших. Прибывшие в Бергамо российские военные специалисты уже начали оказывать помощь итальянцам в связи с распространением коронавируса, передает RT.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, на сегодняшний день известно о более 597 тысячах случаев заражения коронавирусом в мире. Выздоровели более 133 тысяч, погибли более 27 тысяч человек. На первом месте по числу заболевших коронавирусом в мире находятся США (более 105 тысяч заразившихся).