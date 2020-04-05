04 апреля 2020

Шнуров записал гимн карантину, в котором сходятся мысли котов и их хозяев

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Концерт группировки
Сергей Шнуров спел о времяпрепровождении в самоизоляцииФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров сочил гимн для россиян. находящихся в самоизоляции вместе с котами. Своим творчеством музыкант поделился в Instagram.

В песне исполнитель признался, что во время самоизоляции стал буквального говорить с котом на одном языке. «Сидя дома целый день у котов и у людей мысли только о еде», — спел музыкант.

Шнуров в песне признался, что все время, которое проводит дома, находится возле холодильника, поэтому значительно прибавил в весе.

Поклонники Шнурова сообщили в комментариях, что их жизнь во время самоизоляции проходит точно также. «Это точно! Только и заказываем еду всю неделю», — пишет a_zhiltsov. «Блин, прямо про меня с котом», — признается demlen77.

Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в стране до 30 апреля. Режим вынужденных выходных предполагает сохранение заработной платы. напоминает Nation News. Это необходимые меры призванные снизить угрозу распространения коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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