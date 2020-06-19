Лукашенко заявил о победе над белорусским майданом

Белорусские власти предотвратили майдан, рассказал президент страны Александр Лукашенко. Об этом глава государства объявил на совещании по мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы.
«Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель», — цитирует Лукашенко агентство «
Президент признался, что протестные силы накаляли обстановку в Беларуси последние несколько дней. Правительству удалось изобличить их. Людьми, которые раскачивали страну, управляли из-за границы, подчеркнул Лукашенко. Сейчас все интересы политиков запада и востока сосредотачиваются на Беларуси, уверен глава государства. Он предупредил, что пойдет на все ради сохранения страны.
Вчера в Беларуси задержали конкурента Лукашенко в президентской гонке Виктора Бабарико. В КГБ считают, что мужчина устраивал махинации с деньгами.
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