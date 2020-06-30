В ВОЗ предупреждают: снятие карантинных ограничений вызывает скачок заболеваемости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 июня, — 202-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 112-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Прошло шесть месяцев с того момента, когда ВОЗ впервые узнала об очаге атипичной пневмонии в Китае.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 10 407 345 случаев заражения (+122 508 за ночь). Выздоровели 5 682 053 инфицированных (+76 538). Число жертв в мире превысило 500 тысяч человек. По состоянию на 30 июня скончались 508 557 пациентов (+2 852).

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (2 681 811). На втором месте находится Бразилия (1 370 488). Россия — на третьем (641 156). За сутки в стране подтвердились 6719 случаев заражения, большинство новых заболевших — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Когда изобретут средство от коронавируса

Цена вакцины для профилактики COVID будет сопоставима со стоимостью премиальных препаратов, которые сейчас есть на рынке. Стоимость будет варьироваться от 1000 до 1500 рублей. Американская компания-разработчик лекарства ремдесивир будет продавать его властям развитых стран по цене в 390 долларов за пузырек. Пятидневный курс лечения обойдется в 2340 долларов.

Комбинация препаратов лопинавир и ритонавир бесполезна для лечения вируса, свидетельствует заявление руководителей британского клинического исследования Recovery. По словам исследователей, лекарство не оказывает положительного воздействия на пациентов с COVID.

Что происходит в России

В России обнаружили более 100 штаммов коронавируса, сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Ученые уверены: если бы в РФ проигнорировали COVID-19, за время пандемии могли бы скончаться 3,8 млн жителей страны. Этого помогли избежать введенные карантинные ограничения.

Несмотря на пандемию, в стране планируют провести военные сборы. Полковник в отставке Виктор Баранец считает, что инфекция не угрожает военнообязанным из запаса, поскольку в армии серьезнее многих ведомств подходят к защите людей от заражения.

Пандемия показала, что российская система образования не готова использовать дистанционную форму обучения. Многие семьи не имеют компьютеров. В связи с этим в Госдуме хотят разрешить тратить маткапитал на гаджеты для «дистанционки».

С конца марта в России потеряли работу 3 млн 718 тысяч граждан, из которых 680 тысяч попали под сокращение. С 1 апреля по 29 июня более 2 миллионов жителей РФ встали на учет в службах занятости как безработные.

Кроме этого, россияне массово жалуются на обман при предоставлении кредитных каникул. Банки затягивают сроки оформления каникул и скрывают их условия. Как выжить в такой ситуации и стоит ли сейчас россиянам брать кредиты, в эфире URA.RU расскажут директор дивизиона «Екатеринбург» УБРиР Олег Попков, доктор экономических наук, проектор УрГЭУ Максим Марамыгин и замглавы Некоммерческого объединения «Уральский банковский союз» Евгений Болотин. Трансляция начнется во вторник, 30 июня, в 18:00 (уральское время) на нашем youtube-канале и на страницах URA.RU в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Facebook.

Как развиваются события в мире

В ВОЗ предупреждают: снятие карантинных ограничений вызывает скачок заболеваемости. С такой проблемой столкнулись многие страны, где ранее распространение COVID замедлилось. Кроме этого, в ВОЗ анонсировали расследование причин эпидемии в Китае.

Несмотря на заявления ВОЗ, совет ЕС запустил письменную процедуру по утверждению рекомендации относительно открытия внешних границ Евросоза, ее завершение ожидается к полудню 30 июня. Также в ближайшее время начнет ослаблять ограничения для въезжающих в страну Великобритания. А вот в США, наоборот, решили повременить со смягчением ограничений в связи с COVID . Не менее четырнадцати штатов приостановили соответствующие планы.

Организаторы международного Женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

Что говорят эксперты

Врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в «красной зоне» 45 суток рассказал, что за все это время COVID-19 преподносил медикам «немало сюрпризов». Больные, в которых верили врачи, могли резко «ухудшаться», а, наоборот, «тяжелые» пациенты внезапно начинали подавать надежду. Врач считает, что успех в борьбе с болезнью лишь на 30 процентов зависит от врачей и на 70 — от самого человека, его настроя и желания жить.

Доктор Александр Мясников уверен: чтобы восстановиться после коронавируса необходимо делать дыхательные упражнения, заниматься плаванием и гимнастикой.