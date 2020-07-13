РЖД приостановили продажу билетов на поезда в южных направлениях

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Ранее стало известно, что более 60% летних поездов, отмененных из-за коронавирусной инфекции, возобновят курсирование по России в июле и августе. По словам эксперта в курортной отрасли Людмилы Бабий, россияне полностью раскупили все билеты на поезда, направляющиеся в Крым, пишет « Утро.ру ». Также в ближайшее время восстановят более ста поездов дальнего следования.

Накануне на перегоне станции Щекино — Лазарево сошли с рельсов 15 вагонов с рудой. В ходе аварии никто не пострадал, розлив топлива зафиксирован не был. Как сообщили в РЖД, сейчас на месте работают восстановительные поезда и принимаются все меры для восстановления движения. Отремонтировать предстоит 700 метров железной дороги, уточняет « Национальная служба новостей ».

«В связи с закрытием движения на перегоне Лазарево — Щекино в Тульской области временно приостановлена продажа проездных документов между городами Тула и Орел», — говорится в сообщении. В результате билеты временно не продаются на поезда из Москвы в Адлер и обратно, в Курск и обратно, в Белгород и обратно, а также из Санкт-Петербурга в Белгород и обратно. Также из-за аварии в пути задерживаются несколько составов.

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) приостановила продажи билетов на ряд поездов, в том числе следующих в южных направлениях. Причиной этого стала авария в Тульской области, уточняется на сайте компании.

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