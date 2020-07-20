В России будут штрафовать за публикации о террористах

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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, хинштейн александр, портрет
Разработчиком законопроекта является Александр Хинштейн Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России могут появиться штрафы за упоминание террористических организаций без пометки о том, что они ликвидированы или запрещены на территории РФ. Соответствующие поправки в КоАП поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности.

«Комиссия поддержала поправки о штрафах за публикации о террористических группировках без указания на то, что они либо ликвидированы, либо запрещены в РФ», — пишет ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина. Законопроект был разработан главой комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном.

Депутат предлагает внести изменения в закон «О СМИ» и назначить штрафы за упоминание террористических организаций без указания на то, что они ликвидированы либо запрещены. Предлагается установить размер штрафа в размере 2—2,5 тысячи рублей для физлиц, 4—5 тысяч рублей для должностных лиц и 40—50 тысяч рублей для юрлиц.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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