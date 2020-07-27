Суд Петербурга наказал журналиста, сломавшего руку при задержании

Суд выписал Дэвиду Френкелю штраф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист Дэвид Френкель оштрафован на 2,5 тысячи рублей за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии избирательного участка. Соответствующее решение вынес Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

«Судья назначила штраф 500 рублей по статье о неповиновении полицейскому. Суд также оштрафовал корреспондента на две тысячи по делу о вмешательстве в осуществление работы ИК», — пишет «Ридус».

Инцидент с Френкелем произошел во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №2191. Полицейский Денис Дмитриев пытался вывести Френкеля с участка, в ходе чего журналист получил перелом руки. По версии следствия, Френкель сам спровоцировал конфликтную ситуацию, мешая работе комиссии.

Френкель рассказывал, что Дмитриев заломал ему руку, пытаясь вывести его с участка, а один из наблюдателей наступил ему на ногу и назвал симулянтом. Кроме того, журналист сообщал, что подал заявление в СК о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Дмитриев, в свою очередь, заявил, что начал выводить Френкеля с участка по просьбе председательницы комиссии.