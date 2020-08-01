Китаевед: Пекин не причастен к скандалу с ЧВК Вагнера

Китаевед Бронислав Виногродский в разговоре с URA.RU раскритиковал версию о причастности Китая к задержанию российских наемников в Белоруссии. Он считает, что конкуренция Китая и России в Африке и Южной Америке — недостаточная мотивация для участия в конфликте.
«Маловероятно, что такой след нужно искать. Вряд ли это выгодно Китаю. Это мелко для него в международных отношениях. Думать о том, что Россия в Африке и Южной Америке может составлять конкуренцию Пекину можно только ради создания жареных фактов», — говорит Виногродский.
Китаевед напомнил, что в Южную Америку и Африку Китай вошел гораздо раньше России. К тому же, при появлении в этих странах он уже имел стратегический план и большие объемы инвестиций, подчеркнул Виногродский. В плане конкуренции сопоставлять деятельность Китая и России в указанных регионах невозможно, уверен эксперт. Мотивацию для «заказа» Китаем задержания российских наемников в Белоруссии можно только придумать, считает китаевед.
Предположение о том, что Китай причастен к задержанию наемников из ЧВК Вагнера в Белоруссии выдвинул военный корреспондент Семен Пегов. Его версию подтвердил писатель Захар Прилепин, который ранее заявлял, что узнал среди бойцов своих сослуживцев с Донбасса.
Российских наемников задержали в Белоруссии 29 июля. Белорусские власти считают, что их прислали для раскачивания обстановки в стране перед выборами, которые должны состояться 9 августа.
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