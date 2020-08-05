Льготная ипотека со ставкой 6,5% не решает жилищных проблем молодых семей, государству нужно реализовывать программы беспроцентной ипотеки. С таким заявлением выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на форуме «Территория смыслов».
«Партия „СР“ всегда была противником ипотеки. По нашему мнению, государство должно как можно активнее развивать программы выделения беспроцентных ссуд на приобретения жилья для молодых семей», — заявил Миронов. Он отметил, что в партии выступают особенно против ипотеки для молодых граждан.
Рождение ребенка может становиться поводом для списания части ипотечного долга, считает Миронов. «Появился ребенок — списывается 25 процентов долга. Со вторым ребенком — 50 процентов, ну, а если семья решится на третьего, то долг можно „простить“», — отметил он.
Государство само заинтересовано в реализации подобных программ для стимулирования рождаемости, считает Миронов. По его словам, в условиях нехватки денег на жилье, беспроцентная ипотека может помочь повышать рождаемость. Также лидер «СР» предложил предоставлять социальное государственное жилье в аренду по фиксированным ставкам. Для этого Миронов предлагает строить госжилье и формировать социальный жилищный фонд для покрытия спроса.
Ранее члены «Справедливой России» выносили ряд других инициатив. В частности, члены предлагали ввести блокираторы инициатив для чиновников вместо установки алкозамков в машины россиян.
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