Российскую вакцину испытают на белорусских добровольцах — в Белоруссии задержали лидеров оппозиционного совета — немецкие медики заявили об отравлении Навального — Путин обозначил главную российскую проблему — в конце лета откроют границы еще для нескольких стран. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 24 августа — в обзоре URA.RU:
Омские медики заявили об отсутствии яда в крови Навального, немецкие врачи подтвердили факт отравления блогера
- У блогера Алексея Навального до получения результатов анализов отравление было основным диагнозом. Позднее в лаборатории не обнаружили яд в крови. Об этом рассказал заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко.
- Омский врачей, которые лечили Навального, премируют за то, что они работали в тяжелой психологической обстановке.
- Сами медики говорят, что обижены на жену Навального за то, что она не поблагодарила их за спасение мужа.
- В то же время, немецкие медики из клиники «Шарите», где сейчас Навальный проходит лечение, заявили об его отравлении.
Российскую вакцину от коронавируса поставят в Белоруссию
- Президенты России и Белоруссии договорились о поставках российской вакцины от коронавируса в Белоруссию, где добровольцы примут участие в третьем этапе испытаний препарата.
В Белоруссии задержаны члены Координационного совета
- Минские силовики задержали двух членов президиума Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову.
- Президент республики Александр Лукашенко заявил, что учителей, которые не следуют принципам государственной идеологии, нужно увольнять с работы.
- Тем временем экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила, что больше не будет бороться за кресло главы государства.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не общаются с лидерами белорусской оппозиции.
Путин назвал главную проблему в России
- Президент РФ Владимир Путин назвал безработицу главной проблемой России. Он заявил об этом на встрече с губернатором Ростовской области.
Несколько новых стран откроется к концу лета
- Кабинет министров готовит обновленный список стран для открытия авиасообщения. К концу лета россияне смогу посещать Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет (Каир) и Китай (Шанхай).
Семьи со школьниками смогут получить выплаты
- Российские семьи каждый год должны получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Такую идею высказали депутаты от партии ЛДПР и представители Совфеда Сергей Леонов и Иван Абрамов.
Хозяев животных обяжут маркировать их за свой счет
- Обязательное маркирование домашних животных будет проводиться за счет хозяев. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.
Названы новые последствия коронавируса
- Побочные явления от коронавируса могут вызывать болезни сердца. Об этом заявили немецкие ученые из клиники Майнца.
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