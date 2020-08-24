Владимир Путин назвал главную российскую проблему Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российскую вакцину испытают на белорусских добровольцах — в Белоруссии задержали лидеров оппозиционного совета — немецкие медики заявили об отравлении Навального — Путин обозначил главную российскую проблему — в конце лета откроют границы еще для нескольких стран. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 24 августа — в обзоре URA.RU:

Омские медики заявили об отсутствии яда в крови Навального, немецкие врачи подтвердили факт отравления блогера

Российскую вакцину от коронавируса поставят в Белоруссию

Президенты России и Белоруссии договорились о поставках российской вакцины от коронавируса в Белоруссию, где добровольцы примут участие в третьем этапе испытаний препарата.

В Белоруссии задержаны члены Координационного совета

Путин назвал главную проблему в России

Президент РФ Владимир Путин назвал безработицу главной проблемой России. Он заявил об этом на встрече с губернатором Ростовской области.

Несколько новых стран откроется к концу лета

Кабинет министров готовит обновленный список стран для открытия авиасообщения. К концу лета россияне смогу посещать Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет (Каир) и Китай (Шанхай).

Семьи со школьниками смогут получить выплаты

Российские семьи каждый год должны получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Такую идею высказали депутаты от партии ЛДПР и представители Совфеда Сергей Леонов и Иван Абрамов.

Хозяев животных обяжут маркировать их за свой счет

Обязательное маркирование домашних животных будет проводиться за счет хозяев. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.

Названы новые последствия коронавируса

Побочные явления от коронавируса могут вызывать болезни сердца. Об этом заявили немецкие ученые из клиники Майнца.

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