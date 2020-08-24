Самое важное в России и в мире на 24 августа. Немецкие врачи подтвердили отравление Навального, российскую вакцину от COVID испытают на белорусах

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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин назвал главную российскую проблему Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российскую вакцину испытают на белорусских добровольцах — в Белоруссии задержали лидеров оппозиционного совета — немецкие медики заявили об отравлении Навального — Путин обозначил главную российскую проблему — в конце лета откроют границы еще для нескольких стран. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 24 августа — в обзоре URA.RU:

Омские медики заявили об отсутствии яда в крови Навального, немецкие врачи подтвердили факт отравления блогера

Российскую вакцину от коронавируса поставят в Белоруссию

В Белоруссии задержаны члены Координационного совета

Путин назвал главную проблему в России

Несколько новых стран откроется к концу лета

Семьи со школьниками смогут получить выплаты

Хозяев животных обяжут маркировать их за свой счет

Названы новые последствия коронавируса

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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