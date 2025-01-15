МИД Австралии вызвал посла России после смерти наемника ВСУ

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МИД Австралии вызвал Алексея Павловского из-за информации о смерти своего гражданина в конфликте на Украине
МИД Австралии вызвал Алексея Павловского из-за информации о смерти своего гражданина в конфликте на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В МИД Австралии вызвали посла России в Канберре Алексея Павловского. Это произошло после сообщений о смерти австралийца Оскара Дженкинса, воевавшего на фронте украинского конфликта на стороне ВСУ и попавшего в плен к ВС РФ. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг. 

«С Павловским был проведен ряд бесед с целью получения информации о местонахождении Дженкинса», — передает телеканал ABC слова Вонг. Отмечается, что по этому поводу Австралия общалась и с украинским послом, а также обращалась в посольство Украины. 

На данный момент власти Австралии не проверили информацию о смерти Дженкинса. На вопрос, вышлют ли с австралийской территории посла России, она ответила, что рассматриваются все варианты. 

Ранее в плен российским военными сдался наемник из Колумбии. Это произошло в Суджанском районе, когда ВС РФ захватили в плен группу бойцов ВСУ. Во время допроса наемник рассказал о методах, которыми разведка Украины вербует людей. 

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В МИД Австралии вызвали посла России в Канберре Алексея Павловского. Это произошло после сообщений о смерти австралийца Оскара Дженкинса, воевавшего на фронте украинского конфликта на стороне ВСУ и попавшего в плен к ВС РФ. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.  «С Павловским был проведен ряд бесед с целью получения информации о местонахождении Дженкинса», — передает телеканал ABC слова Вонг. Отмечается, что по этому поводу Австралия общалась и с украинским послом, а также обращалась в посольство Украины.  На данный момент власти Австралии не проверили информацию о смерти Дженкинса. На вопрос, вышлют ли с австралийской территории посла России, она ответила, что рассматриваются все варианты.  Ранее в плен российским военными сдался наемник из Колумбии. Это произошло в Суджанском районе, когда ВС РФ захватили в плен группу бойцов ВСУ. Во время допроса наемник рассказал о методах, которыми разведка Украины вербует людей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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