Организатор убийства бандита Япончика получил срок

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По данным следствия, Симония организовал Иванькова с целью перераспределения зон влияния в криминальном мире
По данным следствия, Симония организовал Иванькова с целью перераспределения зон влияния в криминальном мире Фото:

Московский городской суд вынес заочный приговор Илье Симонии, признав его виновным в организации убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Его приговорили к 21,5 годам лишения свободы. Такое решение огласила судья в зале суда.

«Назначить Симонии наказание в виде лишения свободы на срок 21 год 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», — передает РИА Новости решение судьи. Уточняется, что судебное решение подтвердило виновность лица в организации убийства, осуществленного группой лиц на основе предварительного сговора или в рамках организованной группы, мотивированного корыстными целями или выполненного наемным способом.

Согласно данным следствия, в апреле 2009 года осужденный ранее житель Подмосковья Симония стал организатором убийства Иванькова, целью которого было перераспределение зон влияния в криминальном мире. В реализации этого замысла ему помогли Каха Газзаев, Джамбул Джанашия, Муртаза Шадания, а также Нугзар Папава и Астамур Бутба. Преступники организовали наблюдение за Япончиком, приобрели снайперскую винтовку Драгунова с боеприпасами, автомобиль «Газель» и мобильные телефоны. Вечером Бутба, находясь в задней части «Газели», произвел выстрел в Япончика, когда тот покидал заведение.

В 2014 году Московский городской суд вынес заочный приговор Бутбу, назначив ему наказание в виде 19 лет лишения свободы за убийство Иванькова, передает RT. В 2023 году суд дал наказание в виде 16 лет лишения свободы Папаву — одному из соучастников преступления. Согласно информации от правоохранительных органов, Папава вместе с другими членами группировки осуществлял скрытое следствие за Иваньковым, передает RT

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Московский городской суд вынес заочный приговор Илье Симонии, признав его виновным в организации убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Его приговорили к 21,5 годам лишения свободы. Такое решение огласила судья в зале суда. «Назначить Симонии наказание в виде лишения свободы на срок 21 год 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», — передает РИА Новости решение судьи. Уточняется, что судебное решение подтвердило виновность лица в организации убийства, осуществленного группой лиц на основе предварительного сговора или в рамках организованной группы, мотивированного корыстными целями или выполненного наемным способом. Согласно данным следствия, в апреле 2009 года осужденный ранее житель Подмосковья Симония стал организатором убийства Иванькова, целью которого было перераспределение зон влияния в криминальном мире. В реализации этого замысла ему помогли Каха Газзаев, Джамбул Джанашия, Муртаза Шадания, а также Нугзар Папава и Астамур Бутба. Преступники организовали наблюдение за Япончиком, приобрели снайперскую винтовку Драгунова с боеприпасами, автомобиль «Газель» и мобильные телефоны. Вечером Бутба, находясь в задней части «Газели», произвел выстрел в Япончика, когда тот покидал заведение. В 2014 году Московский городской суд вынес заочный приговор Бутбу, назначив ему наказание в виде 19 лет лишения свободы за убийство Иванькова, передает RT. В 2023 году суд дал наказание в виде 16 лет лишения свободы Папаву — одному из соучастников преступления. Согласно информации от правоохранительных органов, Папава вместе с другими членами группировки осуществлял скрытое следствие за Иваньковым, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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