В рамках проекта INNOPROM ONLINE 26 августа пройдет очередная онлайн-сессия с участием федеральных спикеров. В прямом эфире на URA.RU можно будет посмотреть трансляцию дискуссии на тему «Уроки кризиса: как меняется металлургическая промышленность». Эфир стартует в 12:00 по московскому времени.
В онлайн-встрече примут участие представители отечественной промышленности. Они обсудят будущее индустрии после COVID, производственные и управленческие инновации: чему компании научились за время пандемии, что стали делать по-другому, как изменились приоритеты цифровизации, а также коснутся вопросов цифровой трансформации в компаниях и поделятся мнением о том, как можно добиться ее ускорения.
Делиться своим видением ситуации будут глава департамента металлургии и материалов Минпромторга России Павел Серватинский, вице-президент по информационным технологиям ЕВРАЗ Артем Натрусов, вице-президентом по IT РМК Сергей Шувалов, директор по развитию бизнес-системы «Северсталь» Дмитрий Горбачев, вице-президентом компании «РУСАЛ» Елена Безденежных. Модератором дискуcсии выступит партнер и управляющий директор BCG Михаил Волков.
Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.