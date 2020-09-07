Раскрыто, в какой валюте лучше хранить сбережения

Обменные курсы валют в банках могут сильно отличаться от рыночных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В ближайшее время лучшей валютой для сбережения будет швейцарский франк. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

«Вероятно, лишь швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют», — цитирует Бабина РИА «Новости». Он отметил, что также последние шесть месяцев себя хорошо показывают шведская крона и датская крона.

Эксперт подчеркнул, что в банках обменные курсы могут сильно отличаться от рыночных. Это может привести к издержкам, превышающим доходность. В случае, если возникнет желание вложиться в валюты развивающихся стран, нужно быть готовым к тому, что их цена будет сильно меняться из-за экономической и политической нестабильности.

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что российским предпринимателям выгодна низкая цена рубля, так как платить можно в подешевевших рублях, а получать прибыль в подорожавших долларах. 7 сентября, курс евро на Московской бирже впервые превысил 90 рублей. Такую цены последний раз можно было увидеть в феврале 2016 года, пишет RT.