В Госдуме оценили срыв выступления представителя Крыма в ООН

Крым являются часть России, и когда-нибудь с этим все смирятся. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, комментируя ситуацию вокруг прерванного на форме ООН выступления представителя полуострова Романа Чегринца.
«Крым вернулся в родную гавань, вы об этом знаете. Крым — это частица России, и когда-нибудь с этим все смирятся. Сегодня, конечно, будут делать все для того, чтобы разыгрывать эту карту и не только прерывать выступления, но и на большее могут пойти», — приводит РИА «Новости» слова парламентария.
На подобные ситуации, как считает Тайсаев, нужно реагировать вкладыванием как можно большего количества денег в развитие полуострова. «Делать из Крыма в хорошем понимании витрину, чтобы весь мир видел, что, вернувшись в родную гавань, Крым расцвел, а какими-то иными путями отвечать на это даже не стоит», — добавил собеседник агентства.
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, как напоминает Nation News, не закончил свою речь на Европейском региональном форуме ООН. Его прервали после слов о принадлежности Крыма России.
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