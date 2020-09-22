Москвич застрелил мать и покончил с собой из-за новой трассы

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В предсмертной записке мужчина написал, что трасса должна проходить через его дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новой Москве мужчина застрелил мать, а после покончил с собой. В предсмертной записке он написал, что сделал это из-за проекта трассы, которая должна появиться на месте его дома.

«Мы строили этот дом 30 лет и вложили в него наши души и большую часть жизни. Я [имя замазано] не в состоянии перенести эту личную трагедию, и решил добровольно уйти из жизни. Моя мама [имя замазано] не сможет выжить без меня, так как на меня завязаны все функции по организации нашей совместной жизни, поэтому вынуждена пойти моим же путем», — говорится в тексте предсмертной записки, которую опубликовал telegram-канал 112.

В своем послании мужчина отметил, что писал о своей проблеме во все инстанции, в том числе президенту. Он и его мать расписались на предсмертной записке. О какой трассе идет речь не уточняется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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