Путин начал встречу с избранными недавно губернаторами

Президент Владимир Путин начал встречу с губернаторами, которые победили на прошедших в сентябре выборах. Прямой эфир совещания, которое проводится в формате ВКС, транслирует телеканал «Россия 24». В числе участников — губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также глава ХМАО Наталья Комарова.
Махонин общается с Путиным из больницы, где он проходит лечение от коронавируса. Предыдущая встреча президента страны и пермского губернатора прошла в формате ВКС перед выборами 17 августа. Тогда Махонин доложил Путину о том, как регион проводит борьбу с коронавирусом, рассказал, как идет подготовка к созданию новых ракетных двигателей и сообщил о планах по реализации ряда крупных инфраструктурных проектов к 300-летию Перми.
Для Комаровой это будет первая после 3 июня публичная встреча с Путиным, когда глава региона заручилась поддержкой президента для выдвижения на новый губернаторский срок. Тогда же Комарова доложила Путину об экономической ситуации в регионе, демографических показателях, строительстве, реализации нацпроектов.
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