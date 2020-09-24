Путин начал встречу с избранными недавно губернаторами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Видеообращение Владимира Путина. Москва, путин на экране
Президент общается с губернаторами в формате ВКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин начал встречу с губернаторами, которые победили на прошедших в сентябре выборах. Прямой эфир совещания, которое проводится в формате ВКС, транслирует телеканал «Россия 24». В числе участников — губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также глава ХМАО Наталья Комарова.

Махонин общается с Путиным из больницы, где он проходит лечение от коронавируса. Предыдущая встреча президента страны и пермского губернатора прошла в формате ВКС перед выборами 17 августа. Тогда Махонин доложил Путину о том, как регион проводит борьбу с коронавирусом, рассказал, как идет подготовка к созданию новых ракетных двигателей и сообщил о планах по реализации ряда крупных инфраструктурных проектов к 300-летию Перми.

Для Комаровой это будет первая после 3 июня публичная встреча с Путиным, когда глава региона заручилась поддержкой президента для выдвижения на новый губернаторский срок. Тогда же Комарова доложила Путину об экономической ситуации в регионе, демографических показателях, строительстве, реализации нацпроектов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...