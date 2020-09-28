Макрон и Тихановская хотят встретиться в Вильнюсе

Эмануэль Макрон может встретиться со Светланой Тихановской в Вильнюсе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон готов встретиться с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

«Если Светлана Тихановская попросит о встрече, президент республики встретится с ней», — приводит слова Атталя РИА «Новости». Отмечается, что это может произойти в ходе визита Макрона в Вильнюс.

Позднее один из представителей Тихановской сообщил, что она готова встретиться с президентом Франции, пишет Reuters. Он уточнил, что в офис Макрона уже направлено письмо и экс-кандидат в президенты Белоруссии ждет подтверждения.

Макрон заявил, что действующий президент республики Александр Лукашенко должен покинуть свой пост, передает «Национальная служба новостей». Также он поддержал протестующих в стране. Ранее Тихановская встретилась с представителем Государственного департамента США Стивеном Биганом в Вильнюсе. В ходе встречи обсуждалась текущая обстановка в Белоруссии.