«Роскосмос» и частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» («МТКС») подписали соглашение. Они собираются создать конкурента для корабля Crew Dragon Илона Маска.
«Речь идет о создании многоразового транспортного космического корабля (МТКК) с использованием инновационных решений и широким применением композитных материалов», — пишет РБК. Отмечается, что корабль сможет доставлять и возвращать грузы с МКС вдвое дешевле, чем у Маска. По данным издания, сотрудничество компаний продлится пять лет, после чего условия соглашения будут продлены автоматически, если ни одна из сторон не откажется выполнять их.
Ранее журнал «Русский космос», принадлежащий «Роскосмосу», нашел недостатки в корабле Crew Dragon, созданном компанией SpaceX Илона Маска. Среди них размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета.
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