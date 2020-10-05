05 октября 2020

Россиян предупредили об опасной магнитной буре в октябре

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, космос, солнце, земля, планета, астрономия, солнечная система
Землю ожидают существенные электромагнитные колебания уже в конце этого месяца Фото: depositphotos.com

В конце октября жителей Земли ожидает серия магнитных бурь. Слабая геомагнитная активность в 20-х числах сменится колебаниями средней силы после 25 октября. Об этом рассказали в Физическом институте Академии наук.

«С 21 по 24 октября ожидается слабая магнитная буря, 25 октября — средняя», — приводит РИА «Новости» информацию, полученную от специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца при упомянутом институте. По словам ученых, ситуация нормализуется только к 28 октября.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Виноградов в беседе с URA.RU рассказал, чем чреваты магнитные бури. По его словам, в первую очередь от геомагнитных колебаний страдают пожилые люди. У многих наблюдаются сбои в работе сердечно-сосудистой системы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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