Россиян предупредили об опасной магнитной буре в октябре

В конце октября жителей Земли ожидает серия магнитных бурь. Слабая геомагнитная активность в 20-х числах сменится колебаниями средней силы после 25 октября. Об этом рассказали в Физическом институте Академии наук.
«С 21 по 24 октября ожидается слабая магнитная буря, 25 октября — средняя», — приводит РИА «Новости» информацию, полученную от специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца при упомянутом институте. По словам ученых, ситуация нормализуется только к 28 октября.
Ранее доктор медицинских наук Михаил Виноградов в беседе с URA.RU рассказал, чем чреваты магнитные бури. По его словам, в первую очередь от геомагнитных колебаний страдают пожилые люди. У многих наблюдаются сбои в работе сердечно-сосудистой системы.
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