Захарова раскрыла, кто стоит за новыми санкциями против России

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Штраф «Газпрому» — политически мотивированное решение, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение польского регулятора UOKiK о штрафе «Газпрому» из-за «Северного потока-2» имеет политические мотивы. С таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова.

«Речь идет о политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортера, долгие годы надежно снабжавшего природным газом европейских потребителей», — цитирует Захарову РИА «Новости». По мнению представителя МИД, UOKiK принял решение в угоду Вашингтон, желающему создать альтернативный хаб для американских СПГ.

Ранее UOKiK предписал европейским партнерам «Газпрома» по «Северному потоку-2» прекратить сделки с компанией. Также регулятор выписал штрафы участникам строительства — «Газпром» был оштрафован на 7,6 миллиарда долларов, а пять европейских компаний — на 61 миллион долларов, напоминает RT. В «Газпроме» заявили, что обжалуют решение регулятора.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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