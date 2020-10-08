Захарова раскрыла, кто стоит за новыми санкциями против России

Решение польского регулятора UOKiK о штрафе «Газпрому» из-за «Северного потока-2» имеет политические мотивы. С таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова.
«Речь идет о политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортера, долгие годы надежно снабжавшего природным газом европейских потребителей», — цитирует Захарову РИА «Новости». По мнению представителя МИД, UOKiK принял решение в угоду Вашингтон, желающему создать альтернативный хаб для американских СПГ.
Ранее UOKiK предписал европейским партнерам «Газпрома» по «Северному потоку-2» прекратить сделки с компанией. Также регулятор выписал штрафы участникам строительства — «Газпром» был оштрафован на 7,6 миллиарда долларов, а пять европейских компаний — на 61 миллион долларов, напоминает RT. В «Газпроме» заявили, что обжалуют решение регулятора.
Подписывайтесь на URA.RU в