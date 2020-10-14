Путин наградил орденами Кудрина, Турчака и Федермессер

Президент России Владимир Путин наградил орденами председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, секретаря генсовета «Единой России»» Андрея Турчака и учредителя Фонда помощи хосписам «Вера» Анну Федермессер. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
«За большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ II степени Кудрина Алексея Леонидовича — председателя Счетной палаты РФ», — говорится в указе за подписью главы государства.
Турчак, в свою очередь, награжден орденом Александра Невского «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную общественную деятельность». Федермессер указом российского лидера получила орден Почета «за активное участие в подготовке и проведении общероссийской акции взаимопомощи „Мы вместе“».
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