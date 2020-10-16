Онищенко призвал сократить новогодние каникулы на 10 дней

Геннадий Онищенко считает, что из-за долгих каникул работоспособность россиян падает Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Январские каникулы в России стоит сократить, оставив выходным только первое января. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Идеально — это когда с 31-го на 1-е встретили Новый год, 2-го пришли на работу», — рассказал он в эфире радио «Говорит Москва». По его словам, отдыхать 10 или 11 дней подряд не нужно, так как работоспособность россиян падает.

Однако Онищенко поддержал постановление Кабмина РФ, согласно которому 31 декабря 2021 года будет нерабочим днем в России. Он подчеркнул, что в этот день эффективность труда гораздо ниже, чем в остальные дни. «31-го никто никогда не работал», — уточнил Онищенко.

Он рассказал, в новогодние каникулы возрастает нагрузка на врачей. Это связано с увеличением автомобильных и бытовых травм, а также со злоупотреблением едой и алкоголем.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходного с 3 января 2020 года на 31 декабря 2021 года, передает телеканал 360. Однако правительство не рассматривает возможность сделать последний день года выходным навсегда.