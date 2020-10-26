В России уровняют зарплаты бюджетников

Правительство РФ сможет определять единые требования по системам оплаты труда бюджетников. Соответствующий законопроект во втором чтении рассмотрит Госдума.
«Кабмин может разрабатывать требования к установлению окладов и ставок, применяемым перечням и условиям назначения выплат компенсаций и стимулирующих выплат. Правительство также получает право определять сферу деятельности, а также срок, за который необходимо привести условия оплаты труда в соответствие нормам», — пишет «Парламентская газета». По действующим нормам, определение размера зарплаты входит в компетенцию местных властей и самих организаций, из-за чего суммы на одних и тех же должностях сильно отличаются в зависимости от региона, отмечают в правительстве.
После первого чтения законопроект был направлен на обсуждение комиссии по социально-трудовым отношениям. Позднее была создана рабочая группа по доработке документа.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит дополнительные 35 миллиардов рублей на поддержку безработных. Власти прогнозируют, что после кризиса, вызванного пандемией, рынок труда полностью восстановится к 2023 году, передает RT.
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