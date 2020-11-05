К чему приведут попытки Трампа повлиять на ход выборов в США. Прогноз политолога

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Работа почтового отделения. Сургут, письма, конверты
Подсчет почтовых голосов уже остановили в штате Флорида после призыва об этом Дональда Трампа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Действующий президент США Дональд Трамп никак не сможет повлиять на результат завершившихся 3 ноября выборов главы государства. Такое мнение высказал в беседе с URA.RU политолог, эксперт по международным отношениям Константин Худолей.

Ранее Дональд Трамп подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, пришедших по почте, пишет «Царьград». Также его штаб требует пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин. Лидер США призвал приостановить подсчет голосов избирателей почти во всех штатах, в том числе спорных, где по-прежнему неясен победитель, пишет RT. Подсчет почтового голосования в Филадельфии уже временно приостановили. Представители республиканской партии США получили судебный ордер на допуск их наблюдателей на место подсчета голосов в Филадельфии.

«Пересчеты голосов в истории Америки уже были, но нет ни одного случая изменения общего итога», — сказал Худолей. Он уточнил, что изменения не произойдет, несмотря на то, что кандидаты идут очень близко. «Я думаю, что кроме обращений в суд, реально, он [Трамп] сделать ничего не может», — заявил политолог.

В США 3 ноября прошли выборы президента. Подсчет голосов до сих пор не завершился. На данный момент по голосам выборщиков лидирует кандидат от демократической партии Джозеф Байден. Его конкурент Дональд Трамп требует приостановить подсчет голосов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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