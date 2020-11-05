Действующий президент США Дональд Трамп никак не сможет повлиять на результат завершившихся 3 ноября выборов главы государства. Такое мнение высказал в беседе с URA.RU политолог, эксперт по международным отношениям Константин Худолей.
Ранее Дональд Трамп подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, пришедших по почте, пишет «
«Пересчеты голосов в истории Америки уже были, но нет ни одного случая изменения общего итога», — сказал Худолей. Он уточнил, что изменения не произойдет, несмотря на то, что кандидаты идут очень близко. «Я думаю, что кроме обращений в суд, реально, он [Трамп] сделать ничего не может», — заявил политолог.
В США 3 ноября прошли выборы президента. Подсчет голосов до сих пор не завершился. На данный момент по голосам выборщиков лидирует кандидат от демократической партии Джозеф Байден. Его конкурент Дональд Трамп требует приостановить подсчет голосов.
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