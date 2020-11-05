05 ноября 2020

В Москве задержали мужчину, «горящего» на костре в образе Христа

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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, осужденный, обвиняемый, полиция, конвоирование осужденного, конвой
Полиция задержала активиста у здания ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московская полиция задержала активиста в образе Иисуса Христа. Он инсценировал собственное распятие возле здания ФСБ на Лубянке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Молодой человек в окровавленной набедренной повязке и кроссовках разжег огонь и встал за ним на табуретку, привязав к рукам большой крест, имитируя распятие. Мужчину задержали», — говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас полиция устанавливает личность и мотивы активиста.

По информации Daily Storm, мужчину подожгли другие активисты в плащах с надписью «ФСБ». При этом рядом были разбросаны документы, имитирующие уголовные дела. Акция была направлена на поддержку политзаключенных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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