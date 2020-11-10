Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания в магазинах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды», — говорится в сообщении. Всего специалисты провели более 273 тысяч исследований. Положительными оказались 414. Их проводили в медучреждениях, на торговых и транспортных объектах.
Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев сообщил, что коронавирусом можно заразиться во время приема пищи, воздушно-капельным и контактным путем, через прикосновения к различным поверхностям в общественных местах, а также в процессе родов через плаценту. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что шанс заразиться коронавирусом через еду в ресторане очень мал, передает телеканал 360. Риск повышается, если пренебрегать социальной дистанцией, не носить маску и не мыть руки.
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