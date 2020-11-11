В Кремле объяснили, почему «обнуление» стало словом года

По мнению Дмитрия Пескова, поправки в Конституцию РФ стали важным событием в жизни страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Поправки в Конституцию РФ стали важным событием в жизни страны и преуменьшать их значение нельзя. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что «обнуление» стало одним из главных слов года.

«В политической жизни, наверное, поправки в Конституцию были чрезвычайно важным событием в нашей внутренней политике и в жизни страны в целом. Преуменьшать их значение нельзя и невозможно», — рассказал Песков.

Представитель Кремля также выразил недоумение, почему из всего пакета поправок в Конституцию словом года стало именно «обнуление». По его мнению, отвечать на этот вопрос должны социологи.

Ранее Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал «обнуление» одним из главных слов года. Кроме него, в лидерах оказалась «самоизоляция».