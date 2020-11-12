Руководство социальной сети YouTube отказалось от создания подборки лучших видео года. Соответствующее сообщение появилось в twitter-аккаунте видеохостинга.
«2020-й стал особенным. Мы берем перерыв и не будем создавать подборку лучших роликов года», — заявили представители видеохостинга. Это решение объясняется тем, что руководство YouTube не может игнорировать происходившее в мире в 2020 году и поэтому должно изменить традицию.
Представители компании, тем не менее, отметили, что за прошедший год было создано много хороших проектов и идей. Они призвали своих пользователей больше смеяться и поддерживать друг друга в жизненных трудностях. Поклонников видеохостинга новость расстроила, но они поддержали это решение.
Ранее Роскомнадзоре заявили о цензуре YouTube в отношении российских СМИ, передают «Дни.ру». По данным ведомства, видеохостинг ограничивает показ многих роликов информационных агентств РФ.
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