12 ноября 2020

YouTube отказался от подборки лучших видео за год. «2020-й был особенным»

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод
YouTube не будет создавать подборку лучших роликов в 2020 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство социальной сети YouTube отказалось от создания подборки лучших видео года. Соответствующее сообщение появилось в twitter-аккаунте видеохостинга.

«2020-й стал особенным. Мы берем перерыв и не будем создавать подборку лучших роликов года», — заявили представители видеохостинга. Это решение объясняется тем, что руководство YouTube не может игнорировать происходившее в мире в 2020 году и поэтому должно изменить традицию.

Представители компании, тем не менее, отметили, что за прошедший год было создано много хороших проектов и идей. Они призвали своих пользователей больше смеяться и поддерживать друг друга в жизненных трудностях. Поклонников видеохостинга новость расстроила, но они поддержали это решение.

Ранее Роскомнадзоре заявили о цензуре YouTube в отношении российских СМИ, передают «Дни.ру». По данным ведомства, видеохостинг ограничивает показ многих роликов информационных агентств РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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