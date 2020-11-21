Новые выплаты для граждан России могут появиться, только если президент России Владимир Путин или правительство подпишут соответствующие указы. На законодательном уровне новых выплат не предусматривается, заявил в беседе с URA.RU депутат Госдумы РФ, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о новой категории безработных россиян на фоне пандемии. Депутаты КПРФ предлагают утвердить статус «вынужденно безработных» для тех, кто лишился возможности трудиться и получать зарплату из-за того, что работодатель вынужден был свернуть деятельность из-за введенных властями ограничений: режима повышенной готовности, ЧС или коронавируса.
«Дополнительных каких-то законопроектов, которые сейчас будут рассматриваться, не запланировано. Если какие-то решения будут приниматься, то это будет приниматься на уровне указов президента или на уровне постановлений правительства», — сказал URA.RU депутат. Однако он уточнил, что единственная новая выплата — жителям осажденного Севастополя. Депутат также отметил, что новых законопроектов для выплат или пособий поступить уже не может, так как проект бюджета на 2021 год проходит уже второе слушание.
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