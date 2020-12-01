Топ-менеджер Mail.Ru жестко ответил авторам поправок о запрете игрушек

Подготовленные Минздравом поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» не должны повлиять на распространение в России компьютерных игр, несмотря на предусматриваемые поправками ограничения. Об этом URA.RU рассказал руководитель игрового направления компании Mail.Ru, экс-редактор журнала «Игромания» Александр Кузьменко.
Ранее в Минздраве разработали поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», передает «Национальная служба новостей». Они устанавливают возможность экспертизы компьютерных игр и игрушек на предмет содержания в них контента, вредного для психики детей. Оборот продукции, представляющей риск для детей, могут приостановить.
«Хотелось бы обратиться к авторам поправок и спросить, помнят ли они, что в нашей стране уже несколько лет действует международная рейтинговая система для различного контента? Мы приняли, в том числе, рейтинг PEGI, который действует по всей Европе и учитывает наши нюансы. Вероятно, авторы поправок не очень информированы об этом. Поэтому введение таких норм мне кажется лишним», — заявил URA.RU Кузьменко.
Сейчас в России итак серьезно соблюдаются ограничения, предусмотренные возрастными рейтингами, отметил эксперт. «Когда человек хочет купить игру в магазине, на ней написан возрастной рейтинг, и ребенку не продадут GTA или Mortal Combat без предъявления паспорта. В интернет-сервисах можно установить родительский контроль и такие же возрастные ограничения. Поэтому добраться до взрослого контента легальным способом ребенок в нашей стране не может. И случаи, показывающие обратное, происходят крайне редко», — заключил Кузьменко.
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