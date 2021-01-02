Финансовые аналитики раскрыли правила инвестирования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В последнюю торговую сессию нефть марки Brent подорожала на 0,17%, добравшись до отметки в 51,72 доллара за баррель. WTI укрепилась на 0,08% — до 48,44 доллара за бочку. Эксперты американского банка Citigroup считают, что Brent к концу текущего года может подорожать до 60 долларов . По их мнению, массовая вакцинация будет способствовать постепенному восстановлению глобальной экономики и мировых цен на нефть.

Доллар закрепился на отметке в 74,41 рубля (+0,37). Евро же прибавил 84 копейки, достигнув уровня в 91,51 рубля за единицу.

Ситуация в России

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн год в год. Таким образом, она опустилась почти до уровня 10-летней давности : в 2010 году добыча составила 512,3 млн тонн.

Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в прошлом году составил 55,8 млрд кубометров, что ниже показателя предыдущего года на 38%. Снижение объяснили запуском новых трубопроводов в обход Украины, а также уменьшением спроса в ЕС.

Пенсия Деда Мороза составила 10 221 рубль и не подлежит индексации, так как он — работающий пенсионер. Как сообщили в «Партии пенсионеров», куда обратился волшебник с просьбой рассчитать положенную ему выплату, он имеет подтвержденный документами стаж с 1937 года.

С 1 января 2021 года минимальные выплаты по больничным листам будут не ниже минимального размера оплаты труда. Как сообщили в партии «Единая Россия», такая норма была продлена и стала в РФ бессрочной.

Ситуация в мире

Европа в 2020 году сократила импорт сжиженного природного газа по отношению к 2019 году на 7% — до 97,194 млрд кубометров. В декабре того же года импорт СПГ снизился в годовом сравнении на 43%.

Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 13%. Таким образом цена криптовалюты превысила 33 тысячи долларов за единицу, обновив исторический максимум. Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников не исключил, что биткоин может подорожать к лету до 45 тысяч долларов.

Прогнозы и мнения экспертов

Индексация пенсий неработающих россиян выше прогнозируемого уровня инфляции не приведет к улучшению качества жизни пенсионеров, считает доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. Он уверен, что данное повышение не учитывает роста цен на необходимые продукты питания, лекарства и услуги ЖКХ.

Финансовый аналитик Богдан Зварич объяснил, куда вкладывать деньги в 2021 году. По его мнению, нужно обращать внимание на ликвидные бумаги с хорошей дивидендной доходностью. В частности, на акции финансового и потребительского секторов, ведущих металлургических, газовых и энергетических компаний.

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов рассказал, как наиболее выгодно инвестировать в валюту. Для этого нужно не поддаваться ажиотажу, покупать валюту регулярно, не на все имеющиеся деньги, а также делать это на бирже, а не в банке.

Эксперты в сфере экономики и банковского сектора прогнозируют снижение ключевой ставки до 4%. При этом они считают, что показатель начнет расти до «нейтрального» диапазона в 5-6% уже в конце текущего года.

Новый расчет минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России позволит властям занижать статистику по бедным. Как рассказал депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, вместо роста в 10%, по новой методике получится 3,7%.

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук рассказал, что машины подорожают минимум на 25% из-за роста курса евро. Он рекомендовал не затягивать с покупкой, поскольку автомобили будут и дальше повышаться в цене.

Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко спрогнозировал снижение цен на квартиры в новостройках приблизительно на 5-10%. По его мнению, на это повлияет ужесточение условий предоставления кредитов, а также снижение доходов граждан.