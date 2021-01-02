В последнюю торговую сессию нефть марки Brent подорожала на 0,17%, добравшись до отметки в 51,72 доллара за баррель. WTI укрепилась на 0,08% — до 48,44 доллара за бочку. Эксперты американского банка Citigroup считают, что Brent к концу текущего года может
Доллар закрепился на отметке в 74,41 рубля (+0,37). Евро же прибавил 84 копейки, достигнув уровня в 91,51 рубля за единицу.
Ситуация в России
Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн год в год. Таким образом, она опустилась почти
Пенсия Деда Мороза составила 10 221 рубль и не подлежит индексации, так как он — работающий пенсионер. Как сообщили в «Партии пенсионеров», куда обратился волшебник с просьбой рассчитать положенную ему выплату, он имеет подтвержденный документами стаж с 1937 года.
С 1 января 2021 года минимальные выплаты по больничным листам будут не ниже минимального размера оплаты труда. Как сообщили в партии «Единая Россия», такая норма была продлена и стала в РФ бессрочной.
Ситуация в мире
Европа в 2020 году
Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 13%. Таким образом цена криптовалюты превысила
Прогнозы и мнения экспертов
Индексация пенсий неработающих россиян выше прогнозируемого уровня инфляции не приведет к улучшению качества жизни пенсионеров, считает доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. Он уверен, что данное повышение не учитывает роста цен на необходимые продукты питания, лекарства и услуги ЖКХ.
Финансовый аналитик Богдан Зварич объяснил, куда вкладывать деньги в 2021 году. По его мнению, нужно обращать внимание на ликвидные бумаги с хорошей дивидендной доходностью. В частности, на акции финансового и потребительского секторов, ведущих металлургических, газовых и энергетических компаний.
Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов рассказал, как наиболее выгодно инвестировать в валюту. Для этого нужно не поддаваться ажиотажу, покупать валюту регулярно, не на все имеющиеся деньги, а также делать это на бирже, а не в банке.
Эксперты в сфере экономики и банковского сектора прогнозируют снижение ключевой ставки до 4%. При этом они считают, что показатель начнет расти до «нейтрального» диапазона в 5-6% уже в конце текущего года.
Новый расчет минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России позволит властям занижать статистику по бедным. Как рассказал депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, вместо роста в 10%, по новой методике получится 3,7%.
Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук рассказал, что машины подорожают минимум на 25% из-за роста курса евро. Он рекомендовал не затягивать с покупкой, поскольку автомобили будут и дальше повышаться в цене.
Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко спрогнозировал снижение цен на квартиры в новостройках приблизительно на 5-10%. По его мнению, на это повлияет ужесточение условий предоставления кредитов, а также снижение доходов граждан.
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