Россия открывает въезд для жителей четырех стран

Россия с 27 января разрешает въезд для жителей Финляндий, Вьетнама, Индии и Катара. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Для граждан еще четырех стран — Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара — снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса», — говорится в сообщении. Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в РФ через воздушные пункты пропуска. Россияне также могут улететь в любую из этих стран.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин высказал мнение, что в апреле — мае, когда начнется туристический сезон, Россия может возобновить авиасообщение со странами, которые омывает Средиземное море, а также с Таиландом. Также в штабе добавили, что число регулярных рейсов между Россией и Египтом (Москва — Каир) увеличится до пяти в неделю.
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