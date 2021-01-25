25 января 2021

Россия открывает въезд для жителей четырех стран

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, летное поле, самолет, сотрудники аэропорт
Россия открывает границы для жителей четырех стран Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Россия с 27 января разрешает въезд для жителей Финляндий, Вьетнама, Индии и Катара. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Для граждан еще четырех стран — Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара — снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса», — говорится в сообщении. Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в РФ через воздушные пункты пропуска. Россияне также могут улететь в любую из этих стран.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин высказал мнение, что в апреле — мае, когда начнется туристический сезон, Россия может возобновить авиасообщение со странами, которые омывает Средиземное море, а также с Таиландом. Также в штабе добавили, что число регулярных рейсов между Россией и Египтом (Москва — Каир) увеличится до пяти в неделю.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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