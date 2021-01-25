В Совфеде объяснили отказ ЕС вводить новые санкции против России

Евросоюз сменил тактику в отношении Москвы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Евросоюз сменил тактику в отношении Москвы. Так глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев объяснил отказ ЕС вводить санкции против России.

«Есть два подхода к прохождению конфликтных ситуаций: либо „мы не согласны, но диалог продолжаем“, либо „мы не согласны и переводим диалог на язык санкций“. До сих пор в ЕС превалировал второй подход, и понятно, что накоплен определенный опыт, который указывает на то, что такой язык в отношениях с Россией не проходит», — цитирует Косачева газета «Известия».

Он отметил: санкции могут быть обширными, но это никак не поменяет позицию российских властей по тем или иным вопросам — в данном случае по сохранению суверенитета и соблюдению законодательства РФ. По словам представителя Совфеда, в Брюсселе начинают понимать бесперспективность стратегии и меняют тактику. Косачев подчеркнул, что такое развитие можно только приветствовать.

Ранее глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Европарламент потребует от Евросоюза остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2» из-за ареста Навального. Также он анонсировал, что новые санкции будут предусматривать заморозку активов в ЕС и запрет въезда в страны союза. Однако 25 января Евросоюз на встрече глав МИД объединения не стал вводить санкции, передает RT.

Блогер был задержан 18 января на 30 суток после того, как вернулся из Германии, где проходил лечение. С декабря прошлого года он находился в федеральном розыске за нарушения испытательного срока.