В Тюменской области мэра ищут по объявлению

В Тюменской области формируют реестр кадров для назначения главы одной из администраций Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области открыта вакансия на должность мэра Евсинской сельской администрации. Предложение о замещении руководящей позиции появилось в базе данных регионального центра занятости. Объявление размещено в открытом доступе, заявиться на должность управленца могут все желающие.

«Требуется: глава Евсинской сельской администрации. Заработная плата от 26 до 30 тысяч рублей в месяц. Ненормированный рабочий день», — такие данные значатся в объявлении, размещенном в базе данных центра занятости Тюменской области. К кандидатам предъявлен ряд требований: высшее образование, стаж муниципальной службы или минимум три года работы по специальности.

Назначения на подобные руководящие позиции происходит по итогам конкурса, а не по объявлениям. Ситуацию пояснили в администрации Голышмановского городского округа.

«Руководитель будет назначен из резерва управленческих кадров. Так как в данный момент на эту должность резерв отсутствует, мы разместили вакансию», — рассказали URA.RU в мэрии муниципалитета.

Ранее должность главы Евсинской администрации исполняла Светлана Сидоренко. Как стало известно агентству, с 1 января она уволилась по собственному желанию.