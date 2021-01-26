26 января 2021
25 января 2021

В Тюменской области мэра ищут по объявлению

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области формируют реестр кадров для назначения главы одной из администраций Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области открыта вакансия на должность мэра Евсинской сельской администрации. Предложение о замещении руководящей позиции появилось в базе данных регионального центра занятости. Объявление размещено в открытом доступе, заявиться на должность управленца могут все желающие.

«Требуется: глава Евсинской сельской администрации. Заработная плата от 26 до 30 тысяч рублей в месяц. Ненормированный рабочий день», — такие данные значатся в объявлении, размещенном в базе данных центра занятости Тюменской области. К кандидатам предъявлен ряд требований: высшее образование, стаж муниципальной службы или минимум три года работы по специальности.

Назначения на подобные руководящие позиции происходит по итогам конкурса, а не по объявлениям. Ситуацию пояснили в администрации Голышмановского городского округа.

«Руководитель будет назначен из резерва управленческих кадров. Так как в данный момент на эту должность резерв отсутствует, мы разместили вакансию», — рассказали URA.RU в мэрии муниципалитета.

Ранее должность главы Евсинской администрации исполняла Светлана Сидоренко. Как стало известно агентству, с 1 января она уволилась по собственному желанию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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