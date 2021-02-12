12 февраля 2021

Власти объяснили появление зеленых собак в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
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Дворняги. Собаки. Бродячие животные. Челябинск, собаки, бездомные животные, дворняги, бродячие животные
В Подольске обнаружили собак с зеленоватым окрасом. Выяснилось, что животные извалялись в сухой зеленой краске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зеленый окрас бродячих собак в Подмосковье (их фото появились в соцсетях) связан с тем, что животные спят в заброшенном здании на мешках с зеленой краской. Об этом заявили ветеринары Минсельхозпрода Московской области.

«В хозблоке лежат мешки с сухой зеленой краской, собаки спят в этом хозблоке рядом с мешками и на них», — приводит портал «Подмосковье сегодня» комментарий и. о. главы ведомства Сергея Воскресенского. Очевидцы заметили собак с зеленоватой шерстью в Подольске, на Плещеевской, 35.

Ранее в Дзержинске (Нижний Новгород) на территории химзавода была обнаружена стая синих собак. Краситель, в котором испачкались животные может быть токсичен, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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