Власти объяснили появление зеленых собак в Подмосковье

Зеленый окрас бродячих собак в Подмосковье (их фото появились в соцсетях) связан с тем, что животные спят в заброшенном здании на мешках с зеленой краской. Об этом заявили ветеринары Минсельхозпрода Московской области.
«В хозблоке лежат мешки с сухой зеленой краской, собаки спят в этом хозблоке рядом с мешками и на них», — приводит портал «Подмосковье сегодня» комментарий и. о. главы ведомства Сергея Воскресенского. Очевидцы заметили собак с зеленоватой шерстью в Подольске, на Плещеевской, 35.
Ранее в Дзержинске (Нижний Новгород) на территории химзавода была обнаружена стая синих собак. Краситель, в котором испачкались животные может быть токсичен, пишет телеканал 360.
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