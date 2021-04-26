26 апреля 2021

Сбербанк объявил о ребрендинге своего маркетплейса

© Служба новостей «URA.RU»
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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
goods.ru станет сервисом СберМегаМаркет Фото:

Сбербанк объявил о смене имени и логотипа своего маркетплейса. Теперь он будет называться не goods.ru, а СберМегаМаркет, сообщает пресс-служба «Сбербанка».

«На первом этапе ребрендинга изменения коснулись логотипа и фирменного стиля. Полный ребрендинг, включая актуализацию стратегии развития, будет завершен в конце второго квартала 2021 года», — рассказали в пресс-службе банка. Интеграция маркетплейса в экосистему Сбера и СберЛогистики поможет сервису развиться.

При этом для продавцов и клиентов все останется-по прежнему. Правила работы с сервисом не изменятся, перезаключать контракт не нужно. Бонусные рубли, которые накопились с заказов, не сгорят. Сбербанк также сохранит все имеющиеся способы доставки товаров. Мобильное приложение уже обновлено, сайт перенесен на новый домен.

В итоге СберМегаМаркет превратится в главную мультикатегорийную e-commerce-площадку Сбербанка. Там уже представлено 16 разных категорий и 2,5 миллиона товаров. Доставка распространяется из 8 тысяч разных магазинов в 450 городов России.

В апреле основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован продал 85% доли в сервисе Сберу. 10% принадлежат группе «М.Видео-Эльдорадо». Еще 5% остались у Тынкована.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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