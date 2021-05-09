Врач-онколог назвал признаки предракового состояния

Чтобы предупредить рак, необходимо оперативное вмешательство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Один из неочевидных признаков будущей онкологии у пациентов — новообразования в гортани. Об этом заявил хирург и онколог Иван Карасев.

«Полипы [в гортани] вызывают воспаление и хроническую осиплость голоса, частое подкашливание и затрудненное дыхание. При наличии показаний хирургическое вмешательство — неотложная мера для сохранения голоса, полноценного дыхания, а также чтобы избежать перерождения полипов в онкогенные образования», — рассказал доктор на своей странице в Instagram.

Если пациент вовремя не обратится за медицинской помощью, полипы могут стать причиной полного нарушения дыхания и потери голоса, уточняет « Федеральное агентство новостей» . Такой симптом может появиться и вместе с онкологией.

По сообщению хирурга, не менее опасны и новообразования в легких. Также есть большая вероятность, что в полипе будут обнаружены раковые клетки, сообщает газета Кемерово. Новообразования могут достигать больших размеров.