Чемпион мира по боксу Поветкин заявил о завершении карьеры

Александр Поветкин отметил, что решение уйти из спорта далось ему не просто Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Российский боксер Александр Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры. Такое заявление он сделал во время прямого эфира в своем instagram-аккаунте.

«Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать, коронавирус сказывается — на тренировках и спаррингах как будто пьяный», — сообщил Поветкин журналистам на пресс-конференции, которая транслируется в его instagram-аккаунте.

Александр Поветкин являлся регулярным чемпионом WBA в супертяжелом весе (2011-2013) и временным чемпионом WBC (2020-2021). В 2003 году боксер стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом в 2004 году. На его счету 36 побед, три поражения и одна ничья.