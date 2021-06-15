Путин разрешил мигрантам жить в России без документов. Сроки

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Люди в городе. Тюмень, мигрант, люди в масках, мужчина в маске
Мигрантам разрешили жить в России без документов до 30 сентября Фото:
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Граждане иностранных государств могут находиться в России без документов до 30 сентября 2021 года. Об этом говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и размещенном на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что до 30 сентября 2021 г. включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ…не принимаются решения об административном выдворении», — говорится в документе. Там указывается, что мигранты в этот период должны либо выехать самостоятельно на родину, либо урегулировать свое положение с точки зрения права.

В ходе конференц-колла ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о больших очередях в российских миграционных центрах. По его словам, они образовались после истечения срока льготного режима пребывания для мигрантов в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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