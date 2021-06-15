Мигрантам разрешили жить в России без документов до 30 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Граждане иностранных государств могут находиться в России без документов до 30 сентября 2021 года. Об этом говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и размещенном на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что до 30 сентября 2021 г. включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ…не принимаются решения об административном выдворении», — говорится в документе. Там указывается, что мигранты в этот период должны либо выехать самостоятельно на родину, либо урегулировать свое положение с точки зрения права.

В ходе конференц-колла ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о больших очередях в российских миграционных центрах. По его словам, они образовались после истечения срока льготного режима пребывания для мигрантов в России.