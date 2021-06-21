Путин заявил о бессрочных льготах и выплатах в России

Владимир Путин рассказал о бессрочных антикризисных мерах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Некоторые меры поддержки, принятые во время пандемии коронавируса, будут действовать бессрочно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с депутатами Госдумы VII созыва.

«Некоторые антикризисные меры, принятые в период пандемии, имеют бессрочный характер» — сообщил глава государства во время выступления, которое транслируется на телеканале «Россия 24». Путин поблагодарил парламент за оперативность в принятии решений и отметил, что в противном случае деньги «попросту бы не дошли до граждан».

На съезде партии «Единая Россия», который прошел 19 июня, Путин призвал увеличить доходы россиян и сократить уровень бедности к 2026 году. Он отметил, что власти доработают систему мер поддержки семей с детьми, и анонсировал постоянную программу поддержки занятости молодежи, передает телеканал 360.