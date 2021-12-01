Жители Крыма остались без электричества из-за непогоды

Электрики проводят восстановительные работы, чтобы вернуть электричество (архивное фото)
В семи районах Крыма нарушено электроснабжение. Причиной стала непогода.
«За прошедшую ночь зафиксировано частичное отключение абонентов в семи муниципальных образованиях. Бригады „Крымэнерго“ проводят восстановительные работы», — цитирует ТАСС начальника ГУ МЧС по региону Крым Аркадия Ожигина. В работах участвуют 396 человек и 170 единиц техники.
В регионе зафиксированы осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожигин добавил, что из-за непогоды в Крыму упало 21 дерево. 10 из них упали на автомобили.
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