Жители Крыма остались без электричества из-за непогоды

Электрики проводят восстановительные работы, чтобы вернуть электричество (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В семи районах Крыма нарушено электроснабжение. Причиной стала непогода.

«За прошедшую ночь зафиксировано частичное отключение абонентов в семи муниципальных образованиях. Бригады „Крымэнерго“ проводят восстановительные работы», — цитирует ТАСС начальника ГУ МЧС по региону Крым Аркадия Ожигина. В работах участвуют 396 человек и 170 единиц техники.

В регионе зафиксированы осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожигин добавил, что из-за непогоды в Крыму упало 21 дерево. 10 из них упали на автомобили.