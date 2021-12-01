Жители Крыма остались без электричества из-за непогоды

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Электрики проводят восстановительные работы, чтобы вернуть электричество (архивное фото) Фото:

В семи районах Крыма нарушено электроснабжение. Причиной стала непогода.

«За прошедшую ночь зафиксировано частичное отключение абонентов в семи муниципальных образованиях. Бригады „Крымэнерго“ проводят восстановительные работы», — цитирует ТАСС начальника ГУ МЧС по региону Крым Аркадия Ожигина. В работах участвуют 396 человек и 170 единиц техники.

В регионе зафиксированы осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожигин добавил, что из-за непогоды в Крыму упало 21 дерево. 10 из них упали на автомобили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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