Лавров договорился об отмене виз с европейской страной

03 декабря 2021 в 01:20 Размер текста - 17 +

Сан-Марино и Россия подписали соглашение об отмене виз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между двумя странами. Об этом сообщает госсекретариат по иностранным делам республики. В сообщении отмечается, что представители России и Сан-Марино встретились на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. «Было подписано соглашение об отмене виз, свидетельствующее об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества», — передает заявление ТАСС. Ранее Еврокомиссия опубликовала новые рекомендации по пересечению границ. С 10 января 2022 года предложено открыть границы для всех путешественников из-за пределов ЕС, привитых вакцинами против COVID-19, одобренными ВОЗ. В Италии, например, выдают ковидный паспорт тем, кто прошел полный курс вакцинации «Спутником V» или китайской Sinovac от 28 дней до 180 дней назад. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между двумя странами. Об этом сообщает госсекретариат по иностранным делам республики. В сообщении отмечается, что представители России и Сан-Марино встретились на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. «Было подписано соглашение об отмене виз, свидетельствующее об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества», — передает заявление ТАСС. Ранее Еврокомиссия опубликовала новые рекомендации по пересечению границ. С 10 января 2022 года предложено открыть границы для всех путешественников из-за пределов ЕС, привитых вакцинами против COVID-19, одобренными ВОЗ. В Италии, например, выдают ковидный паспорт тем, кто прошел полный курс вакцинации «Спутником V» или китайской Sinovac от 28 дней до 180 дней назад.