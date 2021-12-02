02 декабря 2021

Лавров договорился об отмене виз с европейской страной

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сан-Марино и Россия подписали соглашение об отмене виз Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между двумя странами. Об этом сообщает госсекретариат по иностранным делам республики.

В сообщении отмечается, что представители России и Сан-Марино встретились на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. «Было подписано соглашение об отмене виз, свидетельствующее об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества», — передает заявление ТАСС.

Ранее Еврокомиссия опубликовала новые рекомендации по пересечению границ. С 10 января 2022 года предложено открыть границы для всех путешественников из-за пределов ЕС, привитых вакцинами против COVID-19, одобренными ВОЗ. В Италии, например, выдают ковидный паспорт тем, кто прошел полный курс вакцинации «Спутником V» или китайской Sinovac от 28 дней до 180 дней назад.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между двумя странами. Об этом сообщает госсекретариат по иностранным делам республики. В сообщении отмечается, что представители России и Сан-Марино встретились на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. «Было подписано соглашение об отмене виз, свидетельствующее об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества», — передает заявление ТАСС. Ранее Еврокомиссия опубликовала новые рекомендации по пересечению границ. С 10 января 2022 года предложено открыть границы для всех путешественников из-за пределов ЕС, привитых вакцинами против COVID-19, одобренными ВОЗ. В Италии, например, выдают ковидный паспорт тем, кто прошел полный курс вакцинации «Спутником V» или китайской Sinovac от 28 дней до 180 дней назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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