Лавров договорился об отмене виз с европейской страной

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между двумя странами. Об этом сообщает госсекретариат по иностранным делам республики.
В сообщении отмечается, что представители России и Сан-Марино встретились на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. «Было подписано соглашение об отмене виз, свидетельствующее об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества», — передает заявление ТАСС.
Ранее Еврокомиссия опубликовала новые рекомендации по пересечению границ. С 10 января 2022 года предложено открыть границы для всех путешественников из-за пределов ЕС, привитых вакцинами против COVID-19, одобренными ВОЗ. В Италии, например, выдают ковидный паспорт тем, кто прошел полный курс вакцинации «Спутником V» или китайской Sinovac от 28 дней до 180 дней назад.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между двумя странами. Об этом сообщает госсекретариат по иностранным делам республики. В сообщении отмечается, что представители России и Сан-Марино встретились на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. «Было подписано соглашение об отмене виз, свидетельствующее об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества», — передает заявление ТАСС. Ранее Еврокомиссия опубликовала новые рекомендации по пересечению границ. С 10 января 2022 года предложено открыть границы для всех путешественников из-за пределов ЕС, привитых вакцинами против COVID-19, одобренными ВОЗ. В Италии, например, выдают ковидный паспорт тем, кто прошел полный курс вакцинации «Спутником V» или китайской Sinovac от 28 дней до 180 дней назад.