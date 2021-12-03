В России остановился рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в России остановился. За последние сутки зарегистрировано 32 930 новых заболевших, накануне их было 33 389.
«Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 32 930 случаев. Всего за время пандемии выявлено до 9 736 037 случаев заражения», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Скончались от инфекции за сутки 1217 человек (накануне 1221). Общее количество жертв коронавируса в России на 3 декабря составляет 278 857.
Лидером по приросту новых заболевших остается Москва — 3 304 новых факта. На втором месте Сантк-Петербург с 2 609 заболевшими. На третьем — Московская область, здесь выявлено 1813 новых фактов заражения.
Рост заболеваемости коронавирусом в России остановился. За последние сутки зарегистрировано 32 930 новых заболевших, накануне их было 33 389. «Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 32 930 случаев. Всего за время пандемии выявлено до 9 736 037 случаев заражения», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Скончались от инфекции за сутки 1217 человек (накануне 1221). Общее количество жертв коронавируса в России на 3 декабря составляет 278 857. Лидером по приросту новых заболевших остается Москва — 3 304 новых факта. На втором месте Сантк-Петербург с 2 609 заболевшими. На третьем — Московская область, здесь выявлено 1813 новых фактов заражения.