В России остановился рост заболеваемости коронавирусом

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Число заболевших пошло на спад Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в России остановился. За последние сутки зарегистрировано 32 930 новых заболевших, накануне их было 33 389.

«Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 32 930 случаев. Всего за время пандемии выявлено до 9 736 037 случаев заражения», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Скончались от инфекции за сутки 1217 человек (накануне 1221). Общее количество жертв коронавируса в России на 3 декабря составляет 278 857.

Лидером по приросту новых заболевших остается Москва — 3 304 новых факта. На втором месте Сантк-Петербург с 2 609 заболевшими. На третьем — Московская область, здесь выявлено 1813 новых фактов заражения.

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Рост заболеваемости коронавирусом в России остановился. За последние сутки зарегистрировано 32 930 новых заболевших, накануне их было 33 389. «Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 32 930 случаев. Всего за время пандемии выявлено до 9 736 037 случаев заражения», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Скончались от инфекции за сутки 1217 человек (накануне 1221). Общее количество жертв коронавируса в России на 3 декабря составляет 278 857. Лидером по приросту новых заболевших остается Москва — 3 304 новых факта. На втором месте Сантк-Петербург с 2 609 заболевшими. На третьем — Московская область, здесь выявлено 1813 новых фактов заражения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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