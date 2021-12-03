В России остановился рост заболеваемости коронавирусом

Число заболевших пошло на спад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в России остановился. За последние сутки зарегистрировано 32 930 новых заболевших, накануне их было 33 389.

«Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 32 930 случаев. Всего за время пандемии выявлено до 9 736 037 случаев заражения», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Скончались от инфекции за сутки 1217 человек (накануне 1221). Общее количество жертв коронавируса в России на 3 декабря составляет 278 857.

Лидером по приросту новых заболевших остается Москва — 3 304 новых факта. На втором месте Сантк-Петербург с 2 609 заболевшими. На третьем — Московская область, здесь выявлено 1813 новых фактов заражения.