Bloomberg: богатейшая женщина России потеряла 3,24 млрд долларов

15 декабря 2021 в 14:20 Размер текста - 17 +

По мнению экономистов, у компании Татьяны Бакальчук в 2021 году усилились конкуренты Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Богатейшая женщина России, основатель онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук с начала 2021 года потеряла 3,24 млрд долларов. Информация содержится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI). По данным рейтинга, общее состояние предпринимательницы на 15 декабря 2021 года составляет 5,85 млрд долларов (примерно 431,1 млрд рублей), при этом в начале года ее капитал оценивался в 9,09 млрд долларов (около 669 млрд рублей). Сейчас Бакальчук находится в списке богатейших людей мира на 491 месте между американским инвестиционным аналитиком Кеннетом Фишером (490 место — 5,97 млрд долларов) и владельцем китайской компании по производству одежды Гао Деканг (492 место — 5,83 млрд долларов). Экономист и адвокат Дмитрий Земеров в беседе с URA.RU отметил, что Wildberries не является публичной компанией, что не позволяет оценить ее стоимость на фондовом рынке. «Поэтому оценки активов семьи Бакальчук могут быть только абстрактными», — считает эксперт. Главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в разговоре с URA.RU предположил, что снижение капитала Бакальчук может быть связано с падением выручки ее компании в 2021 году. «Можно отметить, что до четвертой волны россияне меньше стали пользоваться доставкой, по сравнению с 2020 годом, Как следствие упали доходы Wildberries. Кроме того, на российском рынке доставки усилилась конкуренция и выросли инвестиции в этот сегмент. Очень активно развивается Ozon и система доставки Сбера. В итоге Wildberries мог потерять часть клиентов», — считает Миронов. Основатель и генеральный директор онлайн-ретейлера Wildberries является одной из богатейших женщин мира и занимает 205 место в списке миллиардеров по версии Forbes. В 2021 году журнал оценил ее состояние в 13 миллиардов долларов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Богатейшая женщина России, основатель онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук с начала 2021 года потеряла 3,24 млрд долларов. Информация содержится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI). По данным рейтинга, общее состояние предпринимательницы на 15 декабря 2021 года составляет 5,85 млрд долларов (примерно 431,1 млрд рублей), при этом в начале года ее капитал оценивался в 9,09 млрд долларов (около 669 млрд рублей). Сейчас Бакальчук находится в списке богатейших людей мира на 491 месте между американским инвестиционным аналитиком Кеннетом Фишером (490 место — 5,97 млрд долларов) и владельцем китайской компании по производству одежды Гао Деканг (492 место — 5,83 млрд долларов). Экономист и адвокат Дмитрий Земеров в беседе с URA.RU отметил, что Wildberries не является публичной компанией, что не позволяет оценить ее стоимость на фондовом рынке. «Поэтому оценки активов семьи Бакальчук могут быть только абстрактными», — считает эксперт. Главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в разговоре с URA.RU предположил, что снижение капитала Бакальчук может быть связано с падением выручки ее компании в 2021 году. «Можно отметить, что до четвертой волны россияне меньше стали пользоваться доставкой, по сравнению с 2020 годом, Как следствие упали доходы Wildberries. Кроме того, на российском рынке доставки усилилась конкуренция и выросли инвестиции в этот сегмент. Очень активно развивается Ozon и система доставки Сбера. В итоге Wildberries мог потерять часть клиентов», — считает Миронов. Основатель и генеральный директор онлайн-ретейлера Wildberries является одной из богатейших женщин мира и занимает 205 место в списке миллиардеров по версии Forbes. В 2021 году журнал оценил ее состояние в 13 миллиардов долларов.