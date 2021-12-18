В России выпустят комикс по фильму «Брат»

18 декабря 2021 в 18:27 Размер текста - 17 +

Комикс выпустят в 2022 году к 25-летию фильма «Брат» (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России выпустят комикс, посвященный 25-летию фильма «Брат». Его выпустит издательство Bubble. Произведение выйдет в 2022 году и расскажет историю главного героя фильма Данилы Багрова. Об этом рассказал главный редактор Bubble Роман Котков. «Мы будем делать комикс по фильму „Брат“ в рамках 25-летия фильма. Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — приводит ТАСС слова Коткова, сказанные им на фестивале Bubble Comics Con. Фильм «Брат» режиссера Алексея Балабанова вышел в 1997 году. По сюжету главный герой Данила Багров возвращается из армии и отправляется в Петербург, чтобы разыскать брата. Позднее Багров узнает, что тот работаем наемным убийцей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России выпустят комикс, посвященный 25-летию фильма «Брат». Его выпустит издательство Bubble. Произведение выйдет в 2022 году и расскажет историю главного героя фильма Данилы Багрова. Об этом рассказал главный редактор Bubble Роман Котков. «Мы будем делать комикс по фильму „Брат“ в рамках 25-летия фильма. Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — приводит ТАСС слова Коткова, сказанные им на фестивале Bubble Comics Con. Фильм «Брат» режиссера Алексея Балабанова вышел в 1997 году. По сюжету главный герой Данила Багров возвращается из армии и отправляется в Петербург, чтобы разыскать брата. Позднее Багров узнает, что тот работаем наемным убийцей.