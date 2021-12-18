В России выпустят комикс по фильму «Брат»

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Интервью с авторами комиксов «Сказка», «Раз» и «Два» Ильей Гринбергом и Настей Франц. Екатеринбург, комиксы
Комикс выпустят в 2022 году к 25-летию фильма «Брат» (архивное фото) Фото:

В России выпустят комикс, посвященный 25-летию фильма «Брат». Его выпустит издательство Bubble. Произведение выйдет в 2022 году и расскажет историю главного героя фильма Данилы Багрова. Об этом рассказал главный редактор Bubble Роман Котков.

«Мы будем делать комикс по фильму „Брат“ в рамках 25-летия фильма. Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — приводит ТАСС слова Коткова, сказанные им на фестивале Bubble Comics Con.

Фильм «Брат» режиссера Алексея Балабанова вышел в 1997 году. По сюжету главный герой Данила Багров возвращается из армии и отправляется в Петербург, чтобы разыскать брата. Позднее Багров узнает, что тот работаем наемным убийцей.

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В России выпустят комикс, посвященный 25-летию фильма «Брат». Его выпустит издательство Bubble. Произведение выйдет в 2022 году и расскажет историю главного героя фильма Данилы Багрова. Об этом рассказал главный редактор Bubble Роман Котков. «Мы будем делать комикс по фильму „Брат“ в рамках 25-летия фильма. Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — приводит ТАСС слова Коткова, сказанные им на фестивале Bubble Comics Con. Фильм «Брат» режиссера Алексея Балабанова вышел в 1997 году. По сюжету главный герой Данила Багров возвращается из армии и отправляется в Петербург, чтобы разыскать брата. Позднее Багров узнает, что тот работаем наемным убийцей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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