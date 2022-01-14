Mash: мародеры в Казахстане жестоко убивали россиянку

14 января 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Россиянку, погибшую в ходе беспорядков в Казахстане, злоумышленники семь раз ударили ножом, а после добили контрольным выстрелом. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Девушка работала в кафе, куда во время протестов ворвались мародеры. «Когда начались беспорядки, сотрудники просили хозяина выслать за ними машину, но он отказался. 26-летней девушке, матери троих детей пришлось самой закрывать заведение. В это время ее и настигли мародеры, которые хотели ограбить кафе. Мария получила семь ножевых ранений и контрольный в голову», — передает telegram-канал Mash. О гибели россиянки в Казахстане сообщило посольство РФ. Преступление было совершено в тот момент, когда девушка покидала место работы — кафе в городе Тараз Жамбыльской области. В посольстве РФ отметили, что Генконсульство РФ в Алматы уже связалось с матерью погибшей россиянки. Дипломатическое ведомство попросило властей Жамбыльской области взять ситуацию с погибшей россиянкой на свой контроль.Также посольство РФ направило в МВД Казахстана запрос с требованием тщательного расследования данного преступления. Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). МИД Казахстана заявил, что в беспорядках в стране замечены люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Генсек ОДКБ объявил о завершении миротворческой миссии 13 января. Военные в ближайшее время вернутся на прежние места дислокации.