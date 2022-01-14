Mash: мародеры в Казахстане жестоко убивали россиянку

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Обстановка в Алма-Ате после погромов. Алма-Ата, Казахстан, досмотр, автомат, ограждение, патруль, перекрытие дороги, полиция, оцепление, казахстан, Алма-Ата, Алматы, алмаата
Посольство РФ попросило МВД Казахстана тщательно расследовать гибель россиянки Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Россиянку, погибшую в ходе беспорядков в Казахстане, злоумышленники семь раз ударили ножом, а после добили контрольным выстрелом. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Девушка работала в кафе, куда во время протестов ворвались мародеры.

«Когда начались беспорядки, сотрудники просили хозяина выслать за ними машину, но он отказался. 26-летней девушке, матери троих детей пришлось самой закрывать заведение. В это время ее и настигли мародеры, которые хотели ограбить кафе. Мария получила семь ножевых ранений и контрольный в голову», — передает telegram-канал Mash.

О гибели россиянки в Казахстане сообщило посольство РФ. Преступление было совершено в тот момент, когда девушка покидала место работы — кафе в городе Тараз Жамбыльской области. В посольстве РФ отметили, что Генконсульство РФ в Алматы уже связалось с матерью погибшей россиянки. Дипломатическое ведомство попросило властей Жамбыльской области взять ситуацию с погибшей россиянкой на свой контроль.Также посольство РФ направило в МВД Казахстана запрос с требованием тщательного расследования данного преступления.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). МИД Казахстана заявил, что в беспорядках в стране замечены люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Генсек ОДКБ объявил о завершении миротворческой миссии 13 января. Военные в ближайшее время вернутся на прежние места дислокации.

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Россиянку, погибшую в ходе беспорядков в Казахстане, злоумышленники семь раз ударили ножом, а после добили контрольным выстрелом. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Девушка работала в кафе, куда во время протестов ворвались мародеры. «Когда начались беспорядки, сотрудники просили хозяина выслать за ними машину, но он отказался. 26-летней девушке, матери троих детей пришлось самой закрывать заведение. В это время ее и настигли мародеры, которые хотели ограбить кафе. Мария получила семь ножевых ранений и контрольный в голову», — передает telegram-канал Mash. О гибели россиянки в Казахстане сообщило посольство РФ. Преступление было совершено в тот момент, когда девушка покидала место работы — кафе в городе Тараз Жамбыльской области. В посольстве РФ отметили, что Генконсульство РФ в Алматы уже связалось с матерью погибшей россиянки. Дипломатическое ведомство попросило властей Жамбыльской области взять ситуацию с погибшей россиянкой на свой контроль.Также посольство РФ направило в МВД Казахстана запрос с требованием тщательного расследования данного преступления. Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). МИД Казахстана заявил, что в беспорядках в стране замечены люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Генсек ОДКБ объявил о завершении миротворческой миссии 13 января. Военные в ближайшее время вернутся на прежние места дислокации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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