В Госдуме хотят отменить коммунальные платежи для ветеранов ВОВ

Депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищев и Сергей Леонов выступили с инициативой освободить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от оплаты коммунальных услуг. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Об этом сообщил Ярослав Нилов в своем telegram-канале.
«Отдавая дань глубокого уважения инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, которых с каждым годом остается с нами все меньше, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14 и 15 федерального закона „О ветеранах“, предусматривающие предоставление указанным категориям граждан меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Начало действия законопроекта предполагается с 1 июля 2022 года. Авторы инициативы отметили, что в настоящее время для ветеранов и инвалидов ВОВ действует льгота в виде компенсации 50% от стоимости коммунальных услуг.
Согласно законопроекту, расходы из федерального бюджета на предлагаемые меры поддержки составят 575 млн рублей. Данный проект позволит повысить уровень жизни ветеранов и инвалидов ВОВ в условиях текущего кризиса, а также «поднимет их особый правовой статус», — сообщается в пояснительной записке.
Депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищев и Сергей Леонов выступили с инициативой освободить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от оплаты коммунальных услуг. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Об этом сообщил Ярослав Нилов в своем telegram-канале. «Отдавая дань глубокого уважения инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, которых с каждым годом остается с нами все меньше, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14 и 15 федерального закона „О ветеранах“, предусматривающие предоставление указанным категориям граждан меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Начало действия законопроекта предполагается с 1 июля 2022 года. Авторы инициативы отметили, что в настоящее время для ветеранов и инвалидов ВОВ действует льгота в виде компенсации 50% от стоимости коммунальных услуг. Согласно законопроекту, расходы из федерального бюджета на предлагаемые меры поддержки составят 575 млн рублей. Данный проект позволит повысить уровень жизни ветеранов и инвалидов ВОВ в условиях текущего кризиса, а также «поднимет их особый правовой статус», — сообщается в пояснительной записке.