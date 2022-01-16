В Госдуме хотят отменить коммунальные платежи для ветеранов ВОВ

17 января 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

На данный момент компенсация оплаты по коммунальным услугам для ветеранов и инвалидов ВОВ составляет 50% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищев и Сергей Леонов выступили с инициативой освободить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от оплаты коммунальных услуг. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Об этом сообщил Ярослав Нилов в своем telegram-канале. «Отдавая дань глубокого уважения инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, которых с каждым годом остается с нами все меньше, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14 и 15 федерального закона „О ветеранах“, предусматривающие предоставление указанным категориям граждан меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Начало действия законопроекта предполагается с 1 июля 2022 года. Авторы инициативы отметили, что в настоящее время для ветеранов и инвалидов ВОВ действует льгота в виде компенсации 50% от стоимости коммунальных услуг. Согласно законопроекту, расходы из федерального бюджета на предлагаемые меры поддержки составят 575 млн рублей. Данный проект позволит повысить уровень жизни ветеранов и инвалидов ВОВ в условиях текущего кризиса, а также «поднимет их особый правовой статус», — сообщается в пояснительной записке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищев и Сергей Леонов выступили с инициативой освободить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от оплаты коммунальных услуг. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Об этом сообщил Ярослав Нилов в своем telegram-канале. «Отдавая дань глубокого уважения инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, которых с каждым годом остается с нами все меньше, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14 и 15 федерального закона „О ветеранах“, предусматривающие предоставление указанным категориям граждан меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Начало действия законопроекта предполагается с 1 июля 2022 года. Авторы инициативы отметили, что в настоящее время для ветеранов и инвалидов ВОВ действует льгота в виде компенсации 50% от стоимости коммунальных услуг. Согласно законопроекту, расходы из федерального бюджета на предлагаемые меры поддержки составят 575 млн рублей. Данный проект позволит повысить уровень жизни ветеранов и инвалидов ВОВ в условиях текущего кризиса, а также «поднимет их особый правовой статус», — сообщается в пояснительной записке.