Главный онколог РФ рассказал о новой системе помощи больным раком

31 января 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Медицинская помощь онкобольным в России будет приведена в соответствие с мировыми стандартами, заявил Иван Стилиди Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Новый порядок оказания медицинской помощи онкологическим больным действует исключительно в интересах пациента. Об этом заявил в разговоре с URA.RU главный внештатный онколог Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, академик РАН Иван Стилиди. По его словам, новый порядок повышает доступность специализированной медицинской помощи и позволяет минимизировать риск врачебных ошибок. «В России было принято решение об обновлении клинических рекомендаций в соответствие с международными требованиями. Все это необходимо, чтобы дать пациентам возможность получать медицинскую помощь в соответствии с самыми современными мировыми стандартами: точно так же вас будут лечить, например, в Германии и Израиле», — рассказал URA.RU Иван Стилиди. Академик РАН пояснил, что в ежегодно в мире публикуются несколько десятков тысяч научных публикаций о распространенности и факторах риска онкозаболеваний и по другим темам. Кроме того, регулярно разрабатываются новые методы лечения и тактики и препараты. Онкологи научились выявлять злокачественные образования на ранних стадиях, что позволяет в большинстве случаев вылечить болезнь. Все это привело к тому, что в России посчитали нужным обновить клинические рекомендации по лечению онкобольных, заявил Стилиди. Кроме того, для пересмотра существовал целый ряд предпосылок: некорректные требования к организации деятельности медучреждений, отсутствие требований к маршрутизации пациентов и обязательному проведению консультаций в сложных клинических ситуациях. Также существовал риск того, что пациентов с онкологией будут лечить в «непрофильных» отделениях, где нет квалифицированных специалистов и необходимой материально-технической базы. Новый порядок стандартизирует работу онкологической помощи во всех регионах РФ, объяснил Стилиди. Таким образом каждый житель страны сможет получить самое комплексное лечение максимально близко к месту проживания. Частично новый порядок выступит в силу с 1 января 2022 года. Однако, по словам Стилиди, документ предусматривает переходный период, который позволяет регионам привести онкологические службы в соответствие с новыми требованиями. Некоторые из пунктов вступят в силу только в 2026 году. Новый порядок выстраивает весь маршрут оказания помощи онкобольному — от диагностики и подтверждения болезни до окончания комплексного лечения и реабилитации. Стилиди напомнил, что чем раньше начато лечение, тем выше шанс пациента максимально быстро вернуться к обычной жизни. Для этого в России еще в рамках проекта «Здравоохранение» начали создавать сеть Центров амбулаторной онкопомощи (ЦАОП). Всего планируется организовать более 540 ЦАОПов. Кроме того, в рамках нового Порядка существенно сократится маршрут пациента. Всю диагностику будут проводить ЦАОП, в то время как ранее больного могли обследовать в разных учреждениях. Это поможет пациентам быстрее сориентироваться — Стилиди объяснил, что человек с подозрением на онкозаболевание, как правило, находится в состоянии растерянности. Новая система маршрутизации будет понятной и прозрачной и для медработников, и для больных. Новый порядок также закрепит требования к проведению консилиума. Это позволит исключить малейшую вероятность формального подхода, подчеркнул Стилиди. Консилиум будет проводиться только на базе клиник, где есть необходимый персонал и оборудование для комплексного лечения онкобольных с применением хирургии, радиотерапии и химиотерапии. Кроме того, в Порядке прописана возможность использования телемедицины. По словам Стилиди, это позволит сократить случаи, когда пациенту необоснованно приходится ехать на дальние расстояния для получения консультации. При этом пациентов не лишают возможности выбора места лечения, подчеркнул главный онколог РФ. В соответствие с новым порядком, регионы обязаны утвердить свой порядок маршрутизации. Они должны подготовить перечень медорганизаций, которые оказывают медицинскую помощь онкобольным по ОМС. Субъект РФ обязан донести эту информацию до пациента. Окончательное решение остается уже за пациентом. Если онкобольной обратится в клинику — государственную или частную — за медицинской помощью, ему не имеют права отказать. Это позволит избежать ситуаций, когда медорганизации выбирают пациентов с легким течением заболевания или без рецидивов. Власти РФ также вводят прямое федеральное финансирование онкологической службы, которое позволяет пациентам со сложными формами заболеваний быстрее попасть на лечение в ведущие профильные федеральные медицинские центры. Кроме того, специалисты таких учреждений могут консультировать больных дистанционно, напомнил Стилиди. Еще одно нововведение — нозологическое распределение структурных подразделений. Отделения будут формироваться по конкретному профилю, где специалисты-онкологи будут заниматься лечением конкретных патологий. Такая специализация позволит врачам работать более глубоко и качественно, считает Стилиди. Главный онколог РФ подчеркнул, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, доступность специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями сохраняется и повышается. На эффективность принимаемых мер указывает положительная динамика показателей, заявил Стилиди. Так, например, за 11 месяцев 2021 года на 2,9% увеличилась доля злокачественных новообразований, выявленных на I—II стадиях, что позволяет пациентам быстрее вылечиться и восстановиться после болезни. Ранее президент Фонда «Вместе против рака», исполнительный директор Российского общества онкоурологов Баходур Камолов в разговоре с URA.RU заявил, что новый порядок оказания медицинской помощи онкобольным разрушает российскую систему онкопомощи, которая формировалась последние 15-20 лет. Новые правила оказания помощи онкобольным фактически ограничивают пациентов в возможностях получить высокотехнологическую помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый порядок оказания медицинской помощи онкологическим больным действует исключительно в интересах пациента. Об этом заявил в разговоре с URA.RU главный внештатный онколог Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, академик РАН Иван Стилиди. По его словам, новый порядок повышает доступность специализированной медицинской помощи и позволяет минимизировать риск врачебных ошибок. «В России было принято решение об обновлении клинических рекомендаций в соответствие с международными требованиями. Все это необходимо, чтобы дать пациентам возможность получать медицинскую помощь в соответствии с самыми современными мировыми стандартами: точно так же вас будут лечить, например, в Германии и Израиле», — рассказал URA.RU Иван Стилиди. Академик РАН пояснил, что в ежегодно в мире публикуются несколько десятков тысяч научных публикаций о распространенности и факторах риска онкозаболеваний и по другим темам. Кроме того, регулярно разрабатываются новые методы лечения и тактики и препараты. Онкологи научились выявлять злокачественные образования на ранних стадиях, что позволяет в большинстве случаев вылечить болезнь. Все это привело к тому, что в России посчитали нужным обновить клинические рекомендации по лечению онкобольных, заявил Стилиди. Кроме того, для пересмотра существовал целый ряд предпосылок: некорректные требования к организации деятельности медучреждений, отсутствие требований к маршрутизации пациентов и обязательному проведению консультаций в сложных клинических ситуациях. Также существовал риск того, что пациентов с онкологией будут лечить в «непрофильных» отделениях, где нет квалифицированных специалистов и необходимой материально-технической базы. Новый порядок стандартизирует работу онкологической помощи во всех регионах РФ, объяснил Стилиди. Таким образом каждый житель страны сможет получить самое комплексное лечение максимально близко к месту проживания. Частично новый порядок выступит в силу с 1 января 2022 года. Однако, по словам Стилиди, документ предусматривает переходный период, который позволяет регионам привести онкологические службы в соответствие с новыми требованиями. Некоторые из пунктов вступят в силу только в 2026 году. Новый порядок выстраивает весь маршрут оказания помощи онкобольному — от диагностики и подтверждения болезни до окончания комплексного лечения и реабилитации. Стилиди напомнил, что чем раньше начато лечение, тем выше шанс пациента максимально быстро вернуться к обычной жизни. Для этого в России еще в рамках проекта «Здравоохранение» начали создавать сеть Центров амбулаторной онкопомощи (ЦАОП). Всего планируется организовать более 540 ЦАОПов. Кроме того, в рамках нового Порядка существенно сократится маршрут пациента. Всю диагностику будут проводить ЦАОП, в то время как ранее больного могли обследовать в разных учреждениях. Это поможет пациентам быстрее сориентироваться — Стилиди объяснил, что человек с подозрением на онкозаболевание, как правило, находится в состоянии растерянности. Новая система маршрутизации будет понятной и прозрачной и для медработников, и для больных. Новый порядок также закрепит требования к проведению консилиума. Это позволит исключить малейшую вероятность формального подхода, подчеркнул Стилиди. Консилиум будет проводиться только на базе клиник, где есть необходимый персонал и оборудование для комплексного лечения онкобольных с применением хирургии, радиотерапии и химиотерапии. Кроме того, в Порядке прописана возможность использования телемедицины. По словам Стилиди, это позволит сократить случаи, когда пациенту необоснованно приходится ехать на дальние расстояния для получения консультации. При этом пациентов не лишают возможности выбора места лечения, подчеркнул главный онколог РФ. В соответствие с новым порядком, регионы обязаны утвердить свой порядок маршрутизации. Они должны подготовить перечень медорганизаций, которые оказывают медицинскую помощь онкобольным по ОМС. Субъект РФ обязан донести эту информацию до пациента. Окончательное решение остается уже за пациентом. Если онкобольной обратится в клинику — государственную или частную — за медицинской помощью, ему не имеют права отказать. Это позволит избежать ситуаций, когда медорганизации выбирают пациентов с легким течением заболевания или без рецидивов. Власти РФ также вводят прямое федеральное финансирование онкологической службы, которое позволяет пациентам со сложными формами заболеваний быстрее попасть на лечение в ведущие профильные федеральные медицинские центры. Кроме того, специалисты таких учреждений могут консультировать больных дистанционно, напомнил Стилиди. Еще одно нововведение — нозологическое распределение структурных подразделений. Отделения будут формироваться по конкретному профилю, где специалисты-онкологи будут заниматься лечением конкретных патологий. Такая специализация позволит врачам работать более глубоко и качественно, считает Стилиди. Главный онколог РФ подчеркнул, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, доступность специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями сохраняется и повышается. На эффективность принимаемых мер указывает положительная динамика показателей, заявил Стилиди. Так, например, за 11 месяцев 2021 года на 2,9% увеличилась доля злокачественных новообразований, выявленных на I—II стадиях, что позволяет пациентам быстрее вылечиться и восстановиться после болезни. Ранее президент Фонда «Вместе против рака», исполнительный директор Российского общества онкоурологов Баходур Камолов в разговоре с URA.RU заявил, что новый порядок оказания медицинской помощи онкобольным разрушает российскую систему онкопомощи, которая формировалась последние 15-20 лет. Новые правила оказания помощи онкобольным фактически ограничивают пациентов в возможностях получить высокотехнологическую помощь.