02 февраля 2022

Рубль провалился на дно международного рейтинга

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Российский рубль недооценен на 70% Фото:

Российский рубль опустился на последнее место «Индекса Биг-Мака». Валюта оказалась недооценена на 70%. Об этом сообщило издание Economist, опубликовавшее результаты исследования.

«Биг-Мак стоит 135 рублей в России и 5,81 долларов в США. (около 443 руб. по текущему курсу — прим. URA.RU). Предполагается, что российский рубль недооценен на 70%», — пишут авторы мониторинга. Чтобы уравнять цену бургера в обеих странах, курс доллара должен составлять 23,24 рубля. В то время как в январе он превышал 77 рублей.

Дороже всех остальных денежных единиц, за исключением разве что швейцарского франка, стала норвежская крона. В рейтинге эти валюты оказались ближе всего к американскому доллару. «Индекс Биг-Мака» — специфическая система расчета реальной стоимости той или иной валюты. Она основывается на теории, согласно которой обменные курсы валют должны выравниваться с ценами на одинаковые товары и услуги в разных странах мира. На примере Биг-Мака издание демонстрирует разрыв между странами. Расчет индексов ведется с 1986 года.

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Российский рубль опустился на последнее место «Индекса Биг-Мака». Валюта оказалась недооценена на 70%. Об этом сообщило издание Economist, опубликовавшее результаты исследования. «Биг-Мак стоит 135 рублей в России и 5,81 долларов в США. (около 443 руб. по текущему курсу — прим. URA.RU). Предполагается, что российский рубль недооценен на 70%», — пишут авторы мониторинга. Чтобы уравнять цену бургера в обеих странах, курс доллара должен составлять 23,24 рубля. В то время как в январе он превышал 77 рублей. Дороже всех остальных денежных единиц, за исключением разве что швейцарского франка, стала норвежская крона. В рейтинге эти валюты оказались ближе всего к американскому доллару. «Индекс Биг-Мака» — специфическая система расчета реальной стоимости той или иной валюты. Она основывается на теории, согласно которой обменные курсы валют должны выравниваться с ценами на одинаковые товары и услуги в разных странах мира. На примере Биг-Мака издание демонстрирует разрыв между странами. Расчет индексов ведется с 1986 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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