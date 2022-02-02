Рубль провалился на дно международного рейтинга

03 февраля 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Российский рубль недооценен на 70% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский рубль опустился на последнее место «Индекса Биг-Мака». Валюта оказалась недооценена на 70%. Об этом сообщило издание Economist, опубликовавшее результаты исследования. «Биг-Мак стоит 135 рублей в России и 5,81 долларов в США. (около 443 руб. по текущему курсу — прим. URA.RU). Предполагается, что российский рубль недооценен на 70%», — пишут авторы мониторинга. Чтобы уравнять цену бургера в обеих странах, курс доллара должен составлять 23,24 рубля. В то время как в январе он превышал 77 рублей. Дороже всех остальных денежных единиц, за исключением разве что швейцарского франка, стала норвежская крона. В рейтинге эти валюты оказались ближе всего к американскому доллару. «Индекс Биг-Мака» — специфическая система расчета реальной стоимости той или иной валюты. Она основывается на теории, согласно которой обменные курсы валют должны выравниваться с ценами на одинаковые товары и услуги в разных странах мира. На примере Биг-Мака издание демонстрирует разрыв между странами. Расчет индексов ведется с 1986 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский рубль опустился на последнее место «Индекса Биг-Мака». Валюта оказалась недооценена на 70%. Об этом сообщило издание Economist, опубликовавшее результаты исследования. «Биг-Мак стоит 135 рублей в России и 5,81 долларов в США. (около 443 руб. по текущему курсу — прим. URA.RU). Предполагается, что российский рубль недооценен на 70%», — пишут авторы мониторинга. Чтобы уравнять цену бургера в обеих странах, курс доллара должен составлять 23,24 рубля. В то время как в январе он превышал 77 рублей. Дороже всех остальных денежных единиц, за исключением разве что швейцарского франка, стала норвежская крона. В рейтинге эти валюты оказались ближе всего к американскому доллару. «Индекс Биг-Мака» — специфическая система расчета реальной стоимости той или иной валюты. Она основывается на теории, согласно которой обменные курсы валют должны выравниваться с ценами на одинаковые товары и услуги в разных странах мира. На примере Биг-Мака издание демонстрирует разрыв между странами. Расчет индексов ведется с 1986 года.